Политолог Золотарев рассказал о социологической войне

Политолог Андрей Золотарев рассказал о так называемой "социологической войне" и манипуляциях с рейтингами.

Об этом он говорил в интервью UKRLIFEtv.

Говоря о стратегической ошибке команды Порошенко, когда неожиданно начался "наезд" на Зеленского, политолог отметил, что таким образом они промаркировали Зеленского как перспективного кандидата. По мнению эксперта, этот кандидат воспринимается совсем по-другому, чем его конкурент, что и определило его высокий рейтинг, и все нападки на него совершенно бесполезны. Что касается цифр, то отрыв Тимошенко от Зеленского сегодня оценивается политологом на грани статистической погрешности. Порошенко отстает от лидеров гонки примерно на 5-7 процентов.

Что касается единого кандидата от юго-востока. Говоря о Бойко, Золотарев сомневается, что задекларированная "придворными" телеканалами 112 и Ньюзван возможность соревноваться ему во втором туре с тройкой лидеров, является реальной. Более того, рейтинг Бойко, по его мнению, падает, а вот Вилкула – растет. Происходит это потому, что их электорат всегда голосовал за бренд, а не за личность, в отличие от той же "Батькивщины". И Бойко не был тем паровозом, который тащил "Оппоблок". Скорее было наоборот. Теперь, когда Бойко ушел в политическую силу Медведчука (он делает такие выводы о лидерстве на основе того, что на съезде Медведчук выступал 27 минут, а Бойко – 7), совершенно очевидно, что Бойко – статист проекта, в отличие от Медведчука, который стал его распорядителем. Промышленники Запорожья и Днепра, безусловно, поддерживают Вилкула, поэтому, по прогнозам эксперта, его рейтинг будет расти.

Что же касается других, то отказ Вакарчука, к примеру, сыграет на руку Зеленскому. Это электорат "против всех", но у него, кстати, малая мобилизационность. Поддерживают шоуменов много, но вот приходить и голосовать за них готовы только 32 процента. Чего не скажешь о мобилизованном электорате Тимошенко. На взгляд Золотарева, Тимошенко стоит сделать акцент не на темах Порошенко, а на его слабых местах – коммунальных тарифах и коррупции.