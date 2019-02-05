Політолог Золотарьов розповів про соціологічну війну

Політолог Андрій Золотарьов розповів про так звану "соціологічну війну" і маніпуляції з рейтингами.

Про це він говорив в інтерв'ю UKRLIFEtv.

Говорячи про стратегічну помилку команди Порошенка, в якій несподівано почався "наїзд" на Зеленського, політолог зазначив, що таким чином вони промаркували Зеленського як перспективного кандидата. На думку експерта, цей кандидат сприймається зовсім по-іншому, ніж його конкурент, що і визначило його високий рейтинг, і всі нападки на нього абсолютно марно. Що стосується цифр, то відрив Тимошенко від Зеленського сьогодні оцінюється політологом на межі статистичної похибки. Порошенко відстає від лідерів гонки приблизно на 5-7 відсотків.

Що стосується єдиного кандидата від південного сходу. Говорячи про Бойка, Золотарьов сумнівається, що задекларована "придворними" телеканалами 112 і Ньюзван можливість змагатись йому в другому турі з трійкою лідерів, не є реальною. Більш того, рейтинг Бойка, на його думку, падає, а ось Вілкула – зростає. Відбувається це тому, що їх електорат завжди голосував за бренд, а не за особистість, на відміну від тієї ж "Батьківщини". І Бойко не був тим паровозом, який тягнув "Опоблок". Скоріше було навпаки. Тепер, коли Бойко пішов в політичну силу Медведчука (він робить такі висновки про лідерство на основі того, що на з'їзді Медведчук виступав 27 хвилин, а Бойко – 7), абсолютно очевидно, що Бойко – статист проекту, на відміну від Медведчука, який став його розпорядником. Промисловці Запоріжжя і Дніпропетровська, безумовно, підтримують Вілкула, тому за прогнозами експерта, його рейтинг буде зростати.

Що ж стосується інших, то відмова Вакарчука, до прикладу, зіграє на руку Зеленського. Це електорат "проти всіх", але у нього, до речі, мала мобілізаційність. Підтримують шоу-менів багато, але ось приходити і голосувати за них готові тільки 32 відсотки. Чого не скажеш про мобілізований електорат Тимошенко. На погляд Золотарьова, Тимошенко варто зробити акцент не на темах Порошенка, а на його слабких місцях – комунальних тарифах і корупції.