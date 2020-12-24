Партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что они не готовы голосовать за социально ориентированный бюджет Киева на 2021 год потому что не учтены "интересы". Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он напомнил, что сегодня Киев голосует бюджет на 2021-й год.

Так вот: партия Порошенко "Европейская солидарность", а именно Марина Порошенко, заявила, что они не готовы голосовать. Отличный "подарок" киевлянам под Новый год. Причина: не учтены "интересы". Понятно, о каких интересах ЕС идет речь. Уже привычно, что в выборе: интересы людей или жадность, ЕС выбрала второе. Теперь наблюдаем, как "Европейская солидарность" объяснит киевским врачам, почему голосовала против 5 000 гривен доплат за их борьбу с коронавирусом,

– написал Карасев.

Эксперт отметил, что бюджет Киева на 2021 год назвали социально ориентированным, потому что львиная доля расходов припадает на поддержку врачей, учителей и другие социальные категории.

"Например, образование – 24,7 миллиарда гривен, это почти половина от бюджета в целом. Это помимо прочего надбавки учителям, реконструкция учебных заведений. Здравоохранение – 5,7 миллиарда гривен. И доплаты к зарплате по 5 000 гривенн врачам. Соцзащита – более 5 миллиарда гривен", – подчеркнул Карасев.