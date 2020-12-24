Партія Порошенка "Європейська солідарність" заявила, що не готова голосувати за соціально орієнтований бюджет Києва на 2021 рік, бо не враховані "інтереси". Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Він нагадав, що сьогодні Київ голосує бюджет на 2021-ий рік.

Так ось: партія Порошенка "Європейська солідарність", а саме Марина Порошенко, заявила, що вони не готові голосувати. Відмінний "подарунок" киянам під Новий рік. Причина: не враховано "інтереси". Зрозуміло, про які інтереси ЄС йдеться. Вже звично, що у виборі: інтереси людей або жадібність, ЄС вибрала друге. Тепер спостерігаємо, як "Європейська солідарність" пояснить київським лікарям, чому голосувала проти 5 000 гривень доплат за їх боротьбу з коронавірусом,

– написав Карасьов.

Експерт зазначив, що бюджет Києва на 2021 рік назвали соціально орієнтованим, тому що левова частка витрат припадає на підтримку лікарів, вчителів та інші соціальні категорії.

"Наприклад, освіту – 24,7 мільярда гривень, це майже половина від бюджету в цілому. Це крім іншого надбавки вчителям, реконструкція навчальних закладів тощо. Охорона здоров'я – 5,7 мільярда гривень. І доплати до зарплати по 5 000 гривень лікарям. Соцзахист – понад 5 мільярдів гривень", – наголосив Карасьов.