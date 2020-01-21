Полиция выпустила комикс про служебную овчарку Геру: фото

Полиция Полтавской области создала для детей пособие-комикс о немецкой овчарке Гере. Комикс рассказывает о важной работе служебных собак.

В комиксе речь идет обо всех этапах служебной жизни собаки – от знакомства с кинологом до серьезной работы, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграмме.

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На обложке комикса написано, что главная героиня откроет читателю собственный "мир", в котором много места для новых друзей, интересных приключений, забавных моментов.

"Ну и куда же без служебных будней – их у Геры хватает", – говорится на обложке.



Обложка комикса про овчарку Геру / Скриншот

Все доступные эпизоды комикса о немецкой овчарке Гере – по ссылке.

Сейчас комикс содержит 7 страниц, однако планируется продолжение.

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