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      Полиция выпустила комикс про служебную овчарку Геру: фото

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      Полиция выпустила комикс о немецкой овчарке Гере / t.me/mvs_ukraine/2540

      Полиция Полтавской области создала для детей пособие-комикс о немецкой овчарке Гере. Комикс рассказывает о важной работе служебных собак.

      В комиксе речь идет обо всех этапах служебной жизни собаки – от знакомства с кинологом до серьезной работы, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграмме.

      Кстати: Львовянка пошла служить в Нацгвардию из-за своей собаки: милые фото

      На обложке комикса написано, что главная героиня откроет читателю собственный "мир", в котором много места для новых друзей, интересных приключений, забавных моментов.

      "Ну и куда же без служебных будней – их у Геры хватает", – говорится на обложке.

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      Обложка комикса про овчарку Геру / Скриншот

      Все доступные эпизоды комикса о немецкой овчарке Гере – по ссылке.

      Сейчас комикс содержит 7 страниц, однако планируется продолжение.

      Интересно! В Государственной таможенной службе работает 91 кинологическая команда, в составе которых больше всего кокер-спаниелей, немецких овчарок и лабрадоров.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Полиция Мир животных Новости Полтавы Министерство внутренних дел Дети и несовершеннолетние
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