Поліція випустила комікс про службову вівчарку Геру: фото
Поліція Полтавської області створила для дітей посібник-комікс про німецьку вівчарку Геру. Комікс розповідає про важливу роботу службових собак.
У коміксі мовиться про всі етапи службового життя собаки – від знайомства з кінологом до серйозної роботи, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у телеграмі.
До речі: Львів'янка пішла служити у Нацгвардію через свого собаку: милі фото
На обкладинці коміксу написано, що головна героїня відкриє читачу власний "світ", в якому багато місця для нових друзів, цікавих пригод, кумедних моментів.
"Ну і куди ж без службових буднів – їх у Гери вистачає", – зазначено на обкладинці.
Обкладинка коміксу про вівчарку Геру/ Скріншот
Усі доступні епізоди коміксу про німецьку вівчарку Геру – за посиланням.
Наразі комікс містить 7 сторінок, однак планується продовження.
Цікаво! У Державній митній службі працює 91 кінологічна команда: найбільше кокер-спанієлів, німецьких вівчарок і лабрадорів.