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      Поліція випустила комікс про службову вівчарку Геру: фото

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      Поліція випустила комікс про німецьку вівчарку Геру / t.me/mvs_ukraine/2540

      Поліція Полтавської області створила для дітей посібник-комікс про німецьку вівчарку Геру. Комікс розповідає про важливу роботу службових собак.

      У коміксі мовиться про всі етапи службового життя собаки – від знайомства з кінологом до серйозної роботи, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у телеграмі.

      До речі: Львів'янка пішла служити у Нацгвардію через свого собаку: милі фото

      На обкладинці коміксу написано, що головна героїня відкриє читачу власний "світ", в якому багато місця для нових друзів, цікавих пригод, кумедних моментів.

      "Ну і куди ж без службових буднів – їх у Гери вистачає", – зазначено на обкладинці.

      комікс про німецьку вівчарку геру поліція
      Обкладинка коміксу про вівчарку Геру/ Скріншот

      Усі доступні епізоди коміксу про німецьку вівчарку Геру – за посиланням.

      Наразі комікс містить 7 сторінок, однак планується продовження.

      Цікаво! У Державній митній службі працює 91 кінологічна команда: найбільше кокер-спанієлів, німецьких вівчарок і лабрадорів.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Світ тварин Поліція Діти і неповнолітні Міністерство внутрішніх справ Новини Полтави
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