Поліція випустила комікс про службову вівчарку Геру: фото

Поліція Полтавської області створила для дітей посібник-комікс про німецьку вівчарку Геру. Комікс розповідає про важливу роботу службових собак.

У коміксі мовиться про всі етапи службового життя собаки – від знайомства з кінологом до серйозної роботи, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у телеграмі.

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На обкладинці коміксу написано, що головна героїня відкриє читачу власний "світ", в якому багато місця для нових друзів, цікавих пригод, кумедних моментів.

"Ну і куди ж без службових буднів – їх у Гери вистачає", – зазначено на обкладинці.



Обкладинка коміксу про вівчарку Геру/ Скріншот

Усі доступні епізоди коміксу про німецьку вівчарку Геру – за посиланням.

Наразі комікс містить 7 сторінок, однак планується продовження.

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