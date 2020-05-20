3 причины, почему Зеленский думает о еще одной каденции

Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что подумает над возможностью баллотироваться во второй раз на пост президента. Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, что для такого решения у Зеленского есть 3 веские причины.

Об этом политтехнолог рассказал в эфире 24 канала. Он отметил, что есть 3 веские и очень важные причины, по которым Зеленский серьезно задумывается над второй каденцией. В частности, это связано даже с его безопасностью.

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1. Мало времени для изменений

По словам Тизенгаузена, Владимир Зеленский сам понимает, что он не успеет за одну каденцию изменить в стране даже самое главное.

Он прекрасно понимает, что за 1 каденцию ничего не сможет реализовать,

– заверил политтехнолог.

Он пояснил, что когда люди видят изменения, то уверенно дают президенту шанс на еще 1 каденцию, чтобы все завершить. "Это распространенная практика. Так было и в США, и во многих других странах", – сказал политтехнолог.

К слову. Владимир Зеленский и сам на пресс-конференции сказал, что он не успеет изменить жизнь украинцев в ​​лучшую сторону за 5 лет. "Мне, честно говоря, одной не хватит", – ответил на вопрос журналистки Зеленский.

2. "Идти после первой каденции – опасно"

Как подтвердил Тизенгаузен, в Украине очень опасно для любого президента идти после первой каденции.

Зеленский понимает, в какой стране он живет и что происходит с президентами. Они сразу "обрастают" уголовными делами. И даже с точки зрения безопасности – идти после первой каденции опасно,

– сказал Тизенгаузен.

"Его начнут догонять, собирать уголовные дела, как это сейчас происходит у Порошенко, Кучмы, или других", – добавил политтехнолог.

3. "Власть – наркотик"

Тизенгаузен заверил, что для любого политика очень трудно оставить эту сферу. Особенно, если речь идет о должности президента.

"Власть – наркотик, власть не отпускает. Он как Голум и волшебный перстень – "моя прелесть". Он бы может и хотел выбросить, но постоянно возвращается к этому", – подытожил Тизенгаузен.

Повлияет ли пресс-конференция на рейтинг Зеленского

Политтехнолог Тизенгаузен отметил, что любая пресс-конференция положительно влияет на рейтинг президента, ведь тот ведет себя открыто и показывает, что может общаться с прессой, пусть, возможно, и не очень удачно отвечает на вопросы.

Накапливается множество вопросов, на которые люди хотят получить ответ. На таких мероприятиях они их частично получают, – пояснил политтехнолог.

Он добавил, Зеленский был противовесом старой системе и сам об этом говорил. Тизенгаузен убежден, что рейтинг Зеленского мог бы падать быстрее, если была бы альтернатива из новых лиц системы. "Мы понимаем, что электорат Зеленского не будет сильно перетекать ни к Порошенко, ни к Тимошенко. Если бы рядом появился условно второй Зеленский – конструктивный, с понятным видением процесса и пути страны – ситуация была бы другой", – подытожил политтехнолог.

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