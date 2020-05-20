3 причини, чому Зеленський думає про ще одну каденцію

Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що подумає над можливістю балотуватися вдруге на посаду президента. Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, що для такого рішення у Зеленського є 3 вагомі причини.

Про це політтехнолог розповів в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що є 3 вагомі і дуже важливі причини, через які Зеленський серйозно задумується над другою каденцією. Зокрема, це пов'язано навіть з його безпекою.

Читайте також Буде страшно звучати, – Зеленський про можливість балотуватися вдруге

1. Мало часу для змін

За словами Тизенгаузена, Володимир Зеленський сам розуміє, що він не встигне за одну каденцію змінити в країні навіть найголовніше.

Він чудово розуміє, що за 1 каденція нічого не зможе реалізувати,

– запевнив політтехнолог.

Він пояснив, що коли люди бачать зміни, то впевнено дають президенту шанс на ще 1 каденцію, щоб все завершити. "Це поширена практика. Так було і в США, і в багатьох інших країнах", – сказав політтехнолог.

До слова. Володимир Зеленський й сам на пресконференції сказав, що він не встигне змінити життя українців у кращу сторону за 5 років. "Мені, чесно кажучи, однієї не вистачить", – відповів на запитання журналістки Зеленський.

2. "Йти після першої каденції – небезпечно"

Як ствердив Тизенгаузен, в Україні дуже небезпечно для будь-якого президента йти після першої каденції.

Зеленський розуміє, в якій країні він живе та що відбувається з президентами. Вони одразу "обростають" кримінальними справами. І навіть з точки зору безпеки – йти після першої каденції небезпечно,

– сказав Тизенгаузен.

"Його почнуть доганяти, збирати кримінальні справи, як це зараз відбувається у Порошенка, Кучми, чи інших", – додав політтехнолог.

3. "Влада – наркотик"

Тизенгаузен запевнив, що для будь-якого політика дуже важко залишити цю сферу. Особливо, якщо йдеться про посаду президента.

"Влада – наркотик, влада не відпускає. Він як Ґолум і чарівний перстень – "моя прєлєсть". Він би може й хотів його викинути, але постійно повертається до цього", – підсумував Тизенгаузен.

Чи вплине пресконференція на рейтинг Зеленського

Політтехнолог Тизенгаузен зазначив, що будь-яка пресконференція позитивно впливає на рейтинг президента, адже той поводиться відкрито і показує, що може спілкуватись з пресою, нехай, можливо, і не дуже вдало відповідає на запитання.

Накопичується безліч питань, на які люди хочуть отримати відповідь. На таких заходах вони їх частково отримують, – пояснив політтехнолог.

Він додав, Зеленський був противагою старій системі і сам про це говорив. Тизенгаузен переконаний, що рейтинг Зеленського міг би падати швидше, якщо була б альтернатива з нових облич системи. "Ми розуміємо, що електорат Зеленського не буде сильно перетікати ні до Порошенка, ні до Тимошенко. Якби поруч з'явився умовно другий Зеленський – конструктивний, зі зрозумілим баченням процесу і шляху країни – ситуація була б іншою", – підсумував політтехнолог.

Зеленський сказав, чи піде на другу каденцію: відео 24 каналу

Пресконференція Зеленського: головні тези