3 причини, чому Зеленський думає про ще одну каденцію
Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що подумає над можливістю балотуватися вдруге на посаду президента. Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, що для такого рішення у Зеленського є 3 вагомі причини.
Про це політтехнолог розповів в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що є 3 вагомі і дуже важливі причини, через які Зеленський серйозно задумується над другою каденцією. Зокрема, це пов'язано навіть з його безпекою.
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1. Мало часу для змін
За словами Тизенгаузена, Володимир Зеленський сам розуміє, що він не встигне за одну каденцію змінити в країні навіть найголовніше.
Він чудово розуміє, що за 1 каденція нічого не зможе реалізувати,
– запевнив політтехнолог.
Він пояснив, що коли люди бачать зміни, то впевнено дають президенту шанс на ще 1 каденцію, щоб все завершити. "Це поширена практика. Так було і в США, і в багатьох інших країнах", – сказав політтехнолог.
До слова. Володимир Зеленський й сам на пресконференції сказав, що він не встигне змінити життя українців у кращу сторону за 5 років. "Мені, чесно кажучи, однієї не вистачить", – відповів на запитання журналістки Зеленський.
2. "Йти після першої каденції – небезпечно"
Як ствердив Тизенгаузен, в Україні дуже небезпечно для будь-якого президента йти після першої каденції.
Зеленський розуміє, в якій країні він живе та що відбувається з президентами. Вони одразу "обростають" кримінальними справами. І навіть з точки зору безпеки – йти після першої каденції небезпечно,
– сказав Тизенгаузен.
"Його почнуть доганяти, збирати кримінальні справи, як це зараз відбувається у Порошенка, Кучми, чи інших", – додав політтехнолог.
3. "Влада – наркотик"
Тизенгаузен запевнив, що для будь-якого політика дуже важко залишити цю сферу. Особливо, якщо йдеться про посаду президента.
"Влада – наркотик, влада не відпускає. Він як Ґолум і чарівний перстень – "моя прєлєсть". Він би може й хотів його викинути, але постійно повертається до цього", – підсумував Тизенгаузен.
Чи вплине пресконференція на рейтинг Зеленського
Політтехнолог Тизенгаузен зазначив, що будь-яка пресконференція позитивно впливає на рейтинг президента, адже той поводиться відкрито і показує, що може спілкуватись з пресою, нехай, можливо, і не дуже вдало відповідає на запитання.
Накопичується безліч питань, на які люди хочуть отримати відповідь. На таких заходах вони їх частково отримують, – пояснив політтехнолог.
Він додав, Зеленський був противагою старій системі і сам про це говорив. Тизенгаузен переконаний, що рейтинг Зеленського міг би падати швидше, якщо була б альтернатива з нових облич системи. "Ми розуміємо, що електорат Зеленського не буде сильно перетікати ні до Порошенка, ні до Тимошенко. Якби поруч з'явився умовно другий Зеленський – конструктивний, зі зрозумілим баченням процесу і шляху країни – ситуація була б іншою", – підсумував політтехнолог.
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Пресконференція Зеленського: головні тези
- Президент наголосив, що пріоритетне питання для влади – забезпечення медиків усіма доплатами, які обіцяли.
- Він зазначив, що допомога українцям під час пандемії – складне питання. "Україна – не США, ми не друкуємо кошти, хоча статистика у нас краща", – відповів Зеленський.
- Президент похизувався "Програмою великого будівництва". За його словами, Україна в 9 разів збільшила кількість доріг, які планує побудувати у 2020 році.
- Зеленський розповів, що збирається підписати банківський закон між 20 та 22 травня. Додав, що цей закон – остання умова для підписання угоди між Україною та МВФ.
- Президент наголосив, що жодного кума чи військового друга він не призначав на посади. У такий спосіб відповів на запитання про друзів з "Кварталу 95" на посадах.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі стріляють тільки у відповідь, але першими вогонь не відкривають.
- Бойовики на окупованих територіях відмовляються приймати допомогу від України навіть попри те, що там дуже складна ситуація з пандемією.
- Зеленський прокоментував і "плівки Порошенка". Сказав, що " це не останній тривожний дзвінок, який почують українці".
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