Удары по российским НПЗ не прекратятся: политтехнолог назвал главную причину

Об этом политтехнолог заявил в эфире 24 Канала в ходе обсуждения ситуации на передовой и на мировой арене.

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Иллюзии относительно мирных переговоров

По его словам, охваченные пламенем объекты нефтяной промышленности России наглядно свидетельствуют о продолжении эффективного давления украинской стороны на противника.

Прогнозы

В то же время Загородний подчеркнул, что слухи о возможной трехсторонней встрече лидера Китая Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина лишены реальной основы.

Россия и Путин понимают исключительно язык силы. Если ты демонстрируешь слабость или делаешь паузу – тебя сразу же начинают дожимать. Поэтому удары по российским НПЗ и логистике будут продолжаться, ведь это прямой и действенный способ обескровить военную экономику агрессора– подчеркнул эксперт.

Надежды отдельных политических деятелей на подобный формат напрасны. Кроме того, политтехнолог отметил, что оккупационные войска традиционно используют любые информационные или оперативные паузы лишь для перегруппировки подразделений на фронте.

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Все эти надежды на быстрые договоренности или какие-то чудо-форматы – это иллюзии. Враг не собирается останавливаться ради мира. Любые информационные или оперативные паузы оккупационные войска традиционно используют лишь с одной целью – перегруппировать подразделения, подтянуть резервы и продолжить давление на фронте– убежден политтехнолог.

Предыдущие атаки на заводы агрессора

В период с 30 октября по 1 ноября 2026 года украинские беспилотники поразили Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, завод "Башнефть-Новойл" в Уфе и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово, совокупная переработка которых достигает около 33 миллионов тонн нефти в год. В результате разрушений на Кстовском предприятии на местных АЗС возник ажиотаж, поэтому власти Нижегородской области ограничили отпуск бензина до 40 литров на автомобиль и запретили продажу топлива в канистрах.