Украина за три дня вывела из строя 10 % нефтеперерабатывающих мощностей России, – OSINT-аналитик

Совокупная годовая мощность трех предприятий, подвергшихся атаке, достигает 30 – 33 миллионов тонн нефти, отмечают в Dnipro Osint.

Adv

популярные видео

Хронология и география поражений

Каждая из этих трех атак на НПЗ была масштабной.

"За один удар выходят из строя сразу несколько технологических установок, в частности первичной и вторичной переработки нефти", – пояснили аналитики.

Они ожидают, что в дальнейшем для российской нефтяной отрасли ситуация будет только усложняться.

Какие НПЗ поразили Силы обороны за три дня / Фото с телеграм-канала

Отметим, что серия результативных ударов по НПЗ началась 30 октября, когда беспилотники поразили "Новокуйбишевский НПЗ" в Самарской области.

В украинской оборонной компании Fire Point впоследствии подтвердили, что объект с годовой мощностью около 8,8 миллиона тонн нефти был атакован с помощью отечественных беспилотников FP-1.

В ночь на 31 октября на заводе "Башнефть-Новойл" в Башкортостане произошли взрывы и разразился масштабный пожар. Это предприятие способно перерабатывать около 7 миллионов тонн сырья в год и входит в число крупнейших в России производителей судовых, гидравлических и моторных масел.

Реклама

Следующей целью в ночь на 1 ноября стал завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. Мощность этого гиганта составляет почти 17 миллионов тонн сырья в год, что делает его четвертым по величине в стране и вторым по объемам производства автомобильного бензина.