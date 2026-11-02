Удари по російським НПЗ не зупиняться: політтехнолог назвав головну причину

Про це політтехнолог заявив в ефірі 24 Каналу під час обговорення ситуації на передовій та світовій арені.

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Ілюзії щодо мирних перемовин

За його словами, охоплені полум'ям об'єкти нафтової промисловості Росії наочно свідчать про продовження дієвого тиску української сторони на ворога.

Водночас Загородній підкреслив, що чутки стосовно можливої тристоронньої зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна позбавлені реального підґрунтя.

Росія і Путін розуміють виключно мову сили. Якщо ти показуєш слабкість або робиш паузу — тебе одразу починають дотискати. Тому удари по російських НПЗ та логістиці продовжуватимуться, адже це прямий і дієвий спосіб знекровлювати воєнну економіку агресора– наголосив експерт.

Сподівання окремих політичних діячів на подібний формат є малоймовірними. Крім того, політтехнолог зауважив, що окупаційні війська традиційно використовують будь-які інформаційні чи оперативні паузи лише для перегрупування підрозділів на фронті.

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Усі ці сподівання на швидкі домовленості чи якісь диво-формати – це ілюзії. Ворог не збирається зупинятися заради миру. Будь-які інформаційні чи оперативні паузи окупаційні війська традиційно використовують лише з однією метою – перегрупувати підрозділи, підтягнути резерви й продовжити тиск на фронті– переконаний політтехнолог.

Попередні атаки на заводи агресора

Упродовж 30 жовтня – 1 листопада 2026 року українські безпілотники уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, завод Башнефть-Новойл в Уфі та Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез у місті Кстово, чия сукупна переробка сягає близько 33 мільйонів тонн нафти на рік. Унаслідок руйнувань на Кстовському підприємстві на місцевих АЗС виник ажіотаж, через що влада Нижньогородської області обмежила відпуск бензину до 40 літрів на автомобіль і заборонила продаж пального в каністри.