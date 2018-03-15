Политтехнологу Януковича грозит 300 лет тюрьмы

Скандальному политтехнологу Януковича и бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа – Полу Манафорту – грозит 300 лет тюрьмы.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Это произойдет, если политтехнолога в суде признают виновным по всем пунктам обвинений. Правда, обозреватели признают – у Манафорта достаточно связей и финансовых ресурсов, чтобы избежать суда.

Чтайте также: В Манафорта под стенами суда в США бросили флаг России: видео

Ему предъявлены обвинения в двух различных судах – в Вашингтоне и в Александрии, штат Вирджиния. CNN подсчитал, что если его признают виновным по 9 эпизодам банковского мошенничества, по каждому из которых он может получить до 30 лет тюрьмы, это уже составит срок в 270 лет.

Напомним, Полу Манафорту инкриминируют заговор против США и отмывание денег. Он имеет многочисленные связи с Россией и был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича.