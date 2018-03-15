Політтехнологу Януковича загрожує 300 років в'язниці

Скандальному політтехнологу Януковича і колишньому керівнику передвиборного штабу Дональда Трампа – Полу Манафорту – загрожує 300 років в‘язниці.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Це станеться, якщо політтехнолога у суді визнають винним за всіма пунктами звинувачень. Щоправда, оглядачі визнають – у Манафорта є достатньо зв’язків і фінансових ресурсів, аби уникнути суду.

Чтайте також: У Манафорта під стінами суду в США кинули прапор Росії: відео

Йому пред’явлені звинувачення в двох різних судах – у Вашингтоні та в Олександрії, штат Вірджинія. CNN підрахував, що якщо його визнають винним по 9 епізодам банківського шахрайства, по кожному з яких він може отримати до 30 років в’язниці, це вже складе термін в 270 років.

Нагадаємо, Полу Манафорту інкримінують змову проти США і відмивання грошей. Він має численні зв'язки з Росією і був радником колишнього президента України Віктора Януковича.