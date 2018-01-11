Російський олігарх подав до суду на екс-керівника передвиборчої компанії Трампа

Російський олігарх Олег Дерипаска звернувся до суду зі скаргою на колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на слова представника російського бізнесмена.

За словами Олега Дерипаски, Пол Манафорт обманув його. Це сталося, коли бізнесмен інвестував майже 26 мільйонів доларів в українську компанію, яка надавала послуги кабельного телебачення.

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"Позов про стягнення збитків та штрафу поданий щодо інвестицій, зроблених Surf в групу українських компаній Black Sea Cable. Дана інвестиція була здійснена Surf після того, як Манафорт і Гейтс переконали олігарха в її доцільності, а також взяли на себе обіцянку контролювати її виконання", – розповіли представники Олега Дерипаски.

У судовому позові російський олігарх зазначив, що Пол Манафорт зі своїм екс-помічником Ріком Гейтсом відмивали кошти і використовували їх у власних цілях. Відтак представники Олег Дерипаска вимагають відшкодування у сумі 25 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що екс-глава штабу Трампа та його бізнес-партнер Рік Гейтс, затриманий ФБР разом із Манафортом, залишаються під домашнім арештом. Наразі Полу Манафорту висунули 12 обвинувачень, частина з яких ґрунтується на його співпраці з екс-президентом України Віктором Януковичем.