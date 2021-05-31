Уполномоченная Верховной Рады по правам человека сообщила, что оперативные работники колонии оказывают на Лимешко психологическое давление из-за того, что он принял ислам.

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Над украинским политзаключенным издеваются в колонии России

Раздаются угрозы, что после отбывания срока заключения Геннадия отправят воевать в Сирию, поскольку он якобы "поддерживает терроризм и ИГИЛ",

– сообщила Денисова.

По словам омбудсмена, работники колонии безосновательно забирают в Лимешко разрешенные вещи и одежду. Такое предвзятое отношение и издевательства со стороны сотрудников колонии приводит к ухудшению психоэмоционального состояния политзаключенного.

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Денисова отметила, что это противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы. В частности, 3-й статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также 6-й статьи Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

Украинский омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав украинца.

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