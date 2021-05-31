Уповноважена Верховної Ради з прав людини повідомила, що оперативні працівники колонії чинять на Лимешка психологічний тиск через те, що він прийняв іслам.

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Над українським політв'язнем знущаються у колонії Росії

Лунають погрози, що після відбування терміну ув'язнення, Геннадія відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито "підтримує тероризм та ІДІЛ",

– повідомила Денісова.

За словами омбудсменки, працівники колонії безпідставно забирають у Лимешка дозволені речі та одяг. Таке упереджене ставлення та знущання зі сторони співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану політв'язня.

Росія вкотре порушує міжнародне законодавство

Денісова наголосила, що це суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі. Зокрема, 3-й статті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 6-й статті Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими.

Українська омбудсменка звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням вжити відповідних заходів з метою відновлення прав українця.

Затримання Лимешка: що відомо