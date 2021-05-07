Алексея Чирния освободили из колонии 7 мая. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, Алексей сейчас пересек украинско-российскую границу и прибыл в пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

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Что известно о заключении Алексея Чирния в России

7 лет он отбывал наказание из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма. Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории России: в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.

7 мая Алексей вышел из исправительной колонии строгого режима №15 в городе Батайске Ростовской области. Под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации.

Оккупанты даже не предоставили Алексею возможности пообщаться с родителями, отметила Денисова. Они приехали из оккупированного Крыма, чтобы встретить сына.



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