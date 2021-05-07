Олексія Чирнія звільнили з колонії 7 травня. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, Олексій наразі перетнув українсько-російський кордон і прибув в пункт пропуску "Мілове" Луганської області.

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Що відомо про ув'язнення Олексія Чирнія в Росії

7 років він відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму. Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Росії: в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

7 травня Олексій вийшов з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації.

Окупанти навіть не надали Олексію можливості поспілкуватися з батьками, зазначила Денісова. Вони приїхали з окупованого Криму, аби зустріти сина.

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