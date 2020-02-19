Политзаключенный из Крыма Алексей Стогний вышел на волю

Крымский политзаключенный Алексей Стогний отбыл срок незаконного заключения и вышел на свободу. Оккупационные власти Крыма удерживали Стогния в колонии в Керчи как "украинского диверсанта".

"Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила, – в Киеве", – сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Все эти годы Стогний содержался в невыносимых условиях, что сильно сказалось на состоянии его здоровья, добавила Денисова. Она добавила, что примет меры для проведения высококвалифицированного медицинского обследования и оказания необходимой врачебной помощи освобожденному украинцу.

В то же время представители общественного движения "Объединение родственников политзаключенных Кремля" сообщили, что Стогний оказался на свободе в конце января 2020 года, "но семья предпочла не сообщать об этом факте, чтобы не подвергаться рискам при выезде с оккупированного полуострова на материковую Украину".

По словам представителей движения, Стогний входил в списки на обмен удерживаемыми лицами, которые Украина передавала на переговорах с Россией.

Как Алексей Стогний попал в плен?

В ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма взял под стражу 2-х человек, которых окрестили "украинскими диверсантами". Один из них – Алексей Стогний, которого российские СМИ называли "полковником Главного разведуправления Украины". Второй – Глеб Шаблий, которого называли "украинским офицером".



Летом 2017 года в оккупированном Крыму Стогния приговорили к 3,5 года колонии за "незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и боеприпасов", а "также за незаконное изготовление, переработку или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов".