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      Політв’язень з Криму Олексій Стогній вийшов на волю

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      Політв’язень Олексій Стогній вийшов на волю після 3,5 року колонії в Криму / Колаж 24 каналу

      Кримський політв’язень Олексій Стогній відбув термін незаконного ув’язнення і вийшов на волю. Окупаційна влада Криму утримувала Стогнія в колонії в Керчі як "українського диверсанта".

      "Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у листопаді 2016 року, а згодом засудила, – у Києві", – повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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      Всі ці роки Стогній утримувався у нестерпних умовах, що сильно позначилося на стані його здоров'я, додала Денісова. Вона додала, що вживатиме заходів для проведення висококваліфікованого медичного обстеження та надання необхідної лікарської допомоги звільненому українцеві.

      Водночас представники громадського руху "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" повідомили, що Стогній опинився на волі наприкінці січня 2020 року, "але родина воліла не повідомляти про цей факт, аби не наражатися на ризики при виїзді з окупованого півострова на материкову Україну".

      За словами представників руху, Стогній входив до списків на обмін утримуваними особами, які Україна передавала на перемовинах з Росією.

      Як Олексій Стогній потрапив у полон? У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму взяв під варту 2 людей, яких охрестили "українськими диверсантами". Один з них – Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називали "полковником Головного розвідуправління України". Другий – Гліб Шаблій, якого називали "українським офіцером".

      Влітку 2017 року в окупованому Криму Стогнія засудили до 3,5 року колонії за "незаконне придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї і боєприпасів", а також за "незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї та боєприпасів".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Українці в полоні РФ Людмила Денісова Керч Новини Криму Анексія Криму Новини України
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