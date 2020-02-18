Політв’язень Микола Семена повернувся в Україну: фото

Український журналіста Микола Семена, якого російські окупанти засудили за невизнання анексії Криму, вже перебуває на материковій частині України. Зараз він у безпеці та вже прямує до Києва.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. Водночас проєкт "Крим. Реалії", оглядачем якого є Семена, пише, що журналіст вирушив в Україну на лікування.

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За останні роки у 69-річного загострилися проблеми зі здоров’ям. Ще на етапі судових розглядів стало зрозуміло, що у нього серйозні захворювання серця та хребта.

У Криму належного лікування йому ніхто надати не може, а у Київ Семену окупанти спочатку взагалі не відпускали. Від запропонованої йому альтернативи у московських клініках журналіст відмовився.

Хто такий Микола Семена? Український і кримський журналіст. Окупанти засудили його за те, що він не визнає анексію Криму Росією.

У вересні 2017 року російський суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді 2,5 роки умовно з випробувальним терміном на 3 роки й забороною займатися публічною діяльністю на 3 роки. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.