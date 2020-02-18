13:42
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, 17 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Політв’язень Микола Семена повернувся в Україну: фото

      0
      Микола Семена / "Крим. Реалії"

      Український журналіста Микола Семена, якого російські окупанти засудили за невизнання анексії Криму, вже перебуває на материковій частині України. Зараз він у безпеці та вже прямує до Києва.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. Водночас проєкт "Крим. Реалії", оглядачем якого є Семена, пише, що журналіст вирушив в Україну на лікування.

      Актуально: Скільки українців досі перебувають у полоні Росії: нові дані

      За останні роки у 69-річного загострилися проблеми зі здоров’ям. Ще на етапі судових розглядів стало зрозуміло, що у нього серйозні захворювання серця та хребта.

      У Криму належного лікування йому ніхто надати не може, а у Київ Семену окупанти спочатку взагалі не відпускали. Від запропонованої йому альтернативи у московських клініках журналіст відмовився.

      Хто такий Микола Семена? Український і кримський журналіст. Окупанти засудили його за те, що він не визнає анексію Криму Росією.
      У вересні 2017 року російський суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді 2,5 роки умовно з випробувальним терміном на 3 роки й забороною займатися публічною діяльністю на 3 роки. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.

      Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
      сьогодні
      9188
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Людмила Денісова Анексія Криму Журналісти Українці в полоні РФ Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Як будуть оцінювати керівників обладміністрацій
      Дмитро Дубілет 207
      сьогодні , 10:00 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
      Уляна Журба 729
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      363
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      461
      сьогодні , 10:00 Трамп створює для Росії болісну реальність
      Лілія Шевцова 3038
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук