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      Политзаключенный Николай Семена вернулся в Украину: фото

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      Николай Семена / "Крым. Реалии"

      Украинский журналист Николай Семена, которого российские оккупанты осудили за непризнание аннексии Крыма, уже находится на материковой части Украины. Сейчас он в безопасности и уже направляется в Киев.

      Об этом на своей фейсбук-странице сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова. В то же время проект "Крым. Реалии", обозревателем которого является Семена, пишет, что журналист отправился в Украину на лечение.

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      За последние годы у 69-летнего журналиста обострились проблемы со здоровьем. Еще на этапе судебных разбирательств стало понятно, что у него серьезные заболевания сердца и позвоночника.

      В Крыму надлежащего лечения ему никто предоставить не может, а в Киев Семену оккупанты сначала вообще не отпускали. От предложенной ему альтернативы в московских клиниках журналист отказался.

      Кто такой Николай Семена? Украинские и крымский журналист. Оккупанты осудили его за то, что он не признает аннексию Крыма Россией.
      В сентябре 2017 года российский суд в Симферополе назначил Семене наказание в виде 2,5 года условно с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью на 3 года. В декабре того же года подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до 2 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Людмила Денисова Аннексия Крыма Журналисты Украинцы в плену РФ
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