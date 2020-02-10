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      Политзаключенный Яцкин просит Зеленского включить его в список на обмен пленными: детали

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      Иван Яцкин / ru.krymr.com

      Иван Яцкин, арестованный российской оккупационной властью по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он просит включить его в список на обмен пленными с Россией.

      Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей фейсбук-странице. Он отметил, что специально прилетел в Киев и подал в Офис Президента Украины это заявление украинского политзаключенного. Аналогичное заявление будет передано уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

      К теме: Джемилев рассказал, кого из пленных в РФ надо менять в первую очередь

      По мнению Ивана Яцкина, справедливости в органах российского следствия и суда добиться невозможно, особенно когда говорится о гражданах Украины, которых преследуют по политическим причинам.

      Что известно об Иване Яцкине и в чем его обвиняет Россия

      Об украинском политзаключенном Яцкине впервые сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, Яцкина захватили еще в середине октября 2019 году в оккупированном Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и бросили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово.

      Крымчанину предъявлено обвинение в госизмене в форме шпионажа. Наказание по этому обвинению предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. По версии российских следователей, Яцкин якобы собирал в Крыму и передавал украинской власти информацию, составляющую государственную тайну РФ.

      Свою вину Яцкин не признает. По словам адвоката, у его подзащитного два гражданства – российское и украинское.

      Адвокат уточнил, что материалы дела находятся под грифом "секретно". Поэтому он не может раскрывать деталей обвинения и личности своего подзащитного. В то же время, защитник отметил, что Яцкин является многодетным отцом, а по роду деятельности "не имеет никакого отношения к военным".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Украинцы в плену РФ Обмен пленными Аннексия Крыма
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