Политзаключенный Яцкин просит Зеленского включить его в список на обмен пленными: детали

Иван Яцкин, арестованный российской оккупационной властью по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он просит включить его в список на обмен пленными с Россией.

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей фейсбук-странице. Он отметил, что специально прилетел в Киев и подал в Офис Президента Украины это заявление украинского политзаключенного. Аналогичное заявление будет передано уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

К теме: Джемилев рассказал, кого из пленных в РФ надо менять в первую очередь

По мнению Ивана Яцкина, справедливости в органах российского следствия и суда добиться невозможно, особенно когда говорится о гражданах Украины, которых преследуют по политическим причинам.

Что известно об Иване Яцкине и в чем его обвиняет Россия

Об украинском политзаключенном Яцкине впервые сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, Яцкина захватили еще в середине октября 2019 году в оккупированном Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и бросили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово.

Крымчанину предъявлено обвинение в госизмене в форме шпионажа. Наказание по этому обвинению предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. По версии российских следователей, Яцкин якобы собирал в Крыму и передавал украинской власти информацию, составляющую государственную тайну РФ.

Свою вину Яцкин не признает. По словам адвоката, у его подзащитного два гражданства – российское и украинское.

Адвокат уточнил, что материалы дела находятся под грифом "секретно". Поэтому он не может раскрывать деталей обвинения и личности своего подзащитного. В то же время, защитник отметил, что Яцкин является многодетным отцом, а по роду деятельности "не имеет никакого отношения к военным".