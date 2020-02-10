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      Політв'язень Яцкін просить Зеленського включити його у список на обмін полоненими: деталі

      111 Читать новость на русском
      Іван Яцкін / ru.krymr.com

      Іван Яцкін, заарештований російською окупаційною владою за звинуваченням у шпигунстві, звернувся до президента України Володимира Зеленського. Він просить включити його у список на обмін полоненими з Росією.

      Про це повідомляє адвокат Микола Полозов на своїй фейсбук-сторінці. Він наголосив, що спеціально прилетів до Києва і подав до Офісу Президента України цю заяву українського політв'язня. Аналогічну заяву буде передано уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.

      До теми: Джемілєв розповів, кого з полонених у РФ треба обмінювати в першу чергу

      На думку Івана Яцкіна, справедливості в органах російського слідства та суду домогтися неможливо, особливо коли мовиться про громадян України, яких переслідують через політичні причини.

      Що відомо про Івана Яцкіна і в чому його звинувачує Росія

      Про українського політв'язня Яцкіна вперше повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, Яцкіна захопили ще всередині жовтня 2019 року в окупованому Криму. У той же день спецбортом його вивезли до Москви і кинули у сумнозвісний ізолятор ФСБ Лефортово.

      Кримчанину висунули звинувачення у держзраді у формі шпигунства. Покарання за цим звинуваченням передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі. За версією російських слідчих, Яцкін, нібито, збирав у Криму і передавав українській владі інформацію, що становить держтаємницю РФ.

      Свою вину Яцкін не визнає. За словами адвоката, у його підзахисного два громадянства – російське і українське.

      Адвокат уточнив, що матеріали справи перебувають під грифом "секретно". Тому він не може розкривати деталей звинувачення і особистості свого підзахисного. Водночас, захисник зазначив, що Яцкін є багатодітним батьком, а за родом діяльності "не має ніякого відношення до військових".

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Обмін полоненими Анексія Криму Українці в полоні РФ
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