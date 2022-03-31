В полях Сиверщины ВСУ уничтожили вражескую колонну: мощные фото
31 марта 2022 , 21:56Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Север"
Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику. На Сиверщине наши защитники уничтожили вражескую колонну.
Колонну бронированной техники оккупантов превратили в металлолом. Кроме того, ВСУ заблокировала оккупантам возможность перегнать технику через одну из рек.
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Наши защитники уничтожили вражескую технику. Она теперь валяется на полях Сиверщины.
Уничтожена вражеская техника на Сиверщине / Фото командования "Север"
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