Поляк наткнулся на человеческие останки, когда гулял возле бывшего концлагеря Аушвиц

В Польше обнаружили место массового захоронения вблизи бывшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Прокуратура взялась за расследование.

Человеческие останки на берегу реки Сола, которая протекает через город Освенцим, нашел местный житель. Их удалось заметить, поскольку упал уровень воды.

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Поляк обнаружил около 12 человеческих черепов и множество костей. Полиция и прокуратура выясняют, могут ли останки быть связаны с бывшим лагерем смерти.

О жуткой находке уже сообщили Государственный институт национальной памяти, который расследует преступления Второй мировой войны и коммунистической эпохи.

В пресс-службе музея Аушвиц сообщили, что знают о находке. В то же время подчеркнули, что речь идет о территории за пределами периметра музея и админорганов.

Дальнейшие шаги зависят от результатов расследования.

Что стоит знать о концлагере в Освенциме

Во время Второй мировой войны в концлагере в Освенциме убили более 1,1 миллиона человек, большинство были евреями.

Среди других жертв того времени – поляки, ромы, российские солдаты и немецкие политзаключенные. Тела преимущественно сжигали.

Где был расположен бывший концлагерь Аушвиц: смотрите на карте