В Кракове поляк обматерил работника-украинца, потому что тот попросил надеть маску: видео 18+
В одном из супермаркетов Кракова мужчина бурно и с бранью отреагировал на замечание от работника-украинца. Тот попросил надеть защитную маску.
Событие произошло еще 17 июня, однако сейчас видео с мужчиной выложили в соцсетях, сообщает Gazeta Krakowska.
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Инцидент произошел в магазине Biedronka на улице Окулицкого в Кракове.
Украинец **баный! Он будет, к**ва, у нас в Польше управлять, к**ва, кто должен войти,а кто нет, к**ва!
– кричал мужчина работнику.
Выходя из магазина, он также перевернул одну из тележек. Маска в общественных местах в условиях пандемии коронавируса является обязательной в Польше.
Теперь инцидентом занялся Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения и уже подал сообщение о преступлении. Агрессивному поляку грозит до 3 лет лишения свободы.
Смотрите видео с агрессивным поляком: