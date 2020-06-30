В одном из супермаркетов Кракова мужчина бурно и с бранью отреагировал на замечание от работника-украинца. Тот попросил надеть защитную маску.

Событие произошло еще 17 июня, однако сейчас видео с мужчиной выложили в соцсетях, сообщает Gazeta Krakowska.

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Инцидент произошел в магазине Biedronka на улице Окулицкого в Кракове.

Украинец **баный! Он будет, к**ва, у нас в Польше управлять, к**ва, кто должен войти,а кто нет, к**ва!

– кричал мужчина работнику.

Выходя из магазина, он также перевернул одну из тележек. Маска в общественных местах в условиях пандемии коронавируса является обязательной в Польше.

Теперь инцидентом занялся Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения и уже подал сообщение о преступлении. Агрессивному поляку грозит до 3 лет лишения свободы.

Смотрите видео с агрессивным поляком: