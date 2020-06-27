В Калифорнии женщина в социальных сетях пожаловалась на бармена, который отказался ее обслуживать из-за отсутствия маски. Разгневанная клиентка надеялась, что пользователи сети поддержат ее. Но люди решили, что бармен поступил правильно, и насобирали ему 50 тысяч долларов чаевых.

В Соединенных штатах недовольная клиентка пожаловалась на бармена в соцсетях, но поддержки не получила, пишет Independent.

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Гневный пост без поддержки

Эмбер Линн Жиль опубликовала фото работника "Starbucks" Ленина Гутьерреса в фейсбуке. Она рассказала своим подписчикам, что муж отказался ее обслуживать, потому что она была без защитной маски.

Женщина добавила, что маски "тупые, как и те, кто их носит".

Вероятно, она надеялась, что люди ее поддержат. Однако тысячи людей прокомментировали, что закон штата Калифорния требует, чтобы люди, носили в общественных местах маски.

Немалые чаевые бармену

На платформе GoFundMe люди даже начали сбор денег, чтобы отметить работу 24-летнего парня. По состоянию на утро 27 июня на счету уже накопилось 50 тысяч долларов.

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Что говорит сам бармен

По словам мужчины, он хотел показать клиентке распоряжение, которым требуется ношение масок. Однако женщина отказалась слушать и ушла. А людей обозвала "овцами". Впоследствии она вернулась, чтобы уточнить имя парня.

Бармен также поблагодарил за чаевые и добавил: "Я хочу напомнить всем, чтобы вы были добры друг к другу и любили друг друга".

К слову, требование носить маски вступила в силу в штате 18 июня. Исключения – дети до двух лет и те, кто имеет медицинские противопоказания.

Бармен об инциденте: смотрите видео