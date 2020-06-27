Забрал телефон и скачал эротические фото: в США полицейский вляпался в курьезный скандал
В США полицейский задержал 25-летнюю девушку на месте ДТП. Пока американку отправляли в госпиталь, коп решил не терять времени и воспользоваться эротическими фото у нее на телефоне.
Теперь полицейскому грозит 5 лет тюрьмы и 10 тысяч долларов штрафа, сообщает Patch.
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Как произошел инцидент
Курьезный случай произошел в американском штате Миннесота в городе Дейтон.
Полицейский задержал 25-летнюю девушку на месте ДТП, потому что подозревал, что она употребляла алкоголь во время поездки. Впоследствии ее доставили в клинику и оказали медицинскую помощь после аварии.
Однако, когда девушка вернулась домой, то ее парень отследил, что с ее смартфона были отправлены эротические снимки на неизвестный номер. Когда мужчина позвонил по этому номеру, ему ответил 36-летний полицейский Альберт Кюне.
Что будет с полицейским
Пострадавшая девушка сразу связалась с адвокатом и сообщила об инциденте. Против копа Кюне уже началось внутреннее расследование.
Запись с камеры показала, что в момент отправки снимков в руках у него действительно был телефон девушки, а она сама находилась в карете скорой помощи.
Впоследствии на телефоне полицейского обнаружили те самые эротические фотографии. Если полицейского признают виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере до 10 тысяч долларов.