В США полицейский задержал 25-летнюю девушку на месте ДТП. Пока американку отправляли в госпиталь, коп решил не терять времени и воспользоваться эротическими фото у нее на телефоне.

Теперь полицейскому грозит 5 лет тюрьмы и 10 тысяч долларов штрафа, сообщает Patch.

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Как произошел инцидент

Курьезный случай произошел в американском штате Миннесота в городе Дейтон.

Полицейский задержал 25-летнюю девушку на месте ДТП, потому что подозревал, что она употребляла алкоголь во время поездки. Впоследствии ее доставили в клинику и оказали медицинскую помощь после аварии.

Однако, когда девушка вернулась домой, то ее парень отследил, что с ее смартфона были отправлены эротические снимки на неизвестный номер. Когда мужчина позвонил по этому номеру, ему ответил 36-летний полицейский Альберт Кюне.

Что будет с полицейским

Пострадавшая девушка сразу связалась с адвокатом и сообщила об инциденте. Против копа Кюне уже началось внутреннее расследование.

Запись с камеры показала, что в момент отправки снимков в руках у него действительно был телефон девушки, а она сама находилась в карете скорой помощи.

Впоследствии на телефоне полицейского обнаружили те самые эротические фотографии. Если полицейского признают виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере до 10 тысяч долларов.