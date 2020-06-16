Американский благотворительный фонд с популярным сегодня названием Black Lives Matter получил более 4 миллионов долларов пожертвований от граждан. Впрочем, – организация не имеет ничего общего с движением темнокожих в США или его деятельностью.

Фонд Black Lives Matter Foundation зарегистрирован в городе Санта-Кларита, штат Калифорния. Его официальным сотрудником является 67-летний Роберт Рэй Барнс, пишет BuzzFeed.

Мнение Black lives matter: кто же убивает афроамериканцев

Цель этого фонда – сближение людей и полиции, однако не борьба за права темнокожих. Вероятно, этот фонд американцы спутали с вновь созданным и отдельным благотворительным фондом, у которого другое название – Black Lives Matter Global Network Foundation.

Следовательно, через путаницу фонд Барнса получил более 4 миллионов долларов пожертвований через донорские сервисы GoFundMe, PayPal и тому подобное.

Среди главных благотворителей оказались корпорации Apple, Google и Microsoft.

Создатель фонда уже заявил, что готов вернуть средства, которые ему переслали случайно.

Что известно о движении Black lives matter и его деятельности