В США не тот фонд Black Lives Matter получил 4 миллиона пожертвований: как это произошло
Американский благотворительный фонд с популярным сегодня названием Black Lives Matter получил более 4 миллионов долларов пожертвований от граждан. Впрочем, – организация не имеет ничего общего с движением темнокожих в США или его деятельностью.
Фонд Black Lives Matter Foundation зарегистрирован в городе Санта-Кларита, штат Калифорния. Его официальным сотрудником является 67-летний Роберт Рэй Барнс, пишет BuzzFeed.
Мнение Black lives matter: кто же убивает афроамериканцев
Цель этого фонда – сближение людей и полиции, однако не борьба за права темнокожих. Вероятно, этот фонд американцы спутали с вновь созданным и отдельным благотворительным фондом, у которого другое название – Black Lives Matter Global Network Foundation.
Следовательно, через путаницу фонд Барнса получил более 4 миллионов долларов пожертвований через донорские сервисы GoFundMe, PayPal и тому подобное.
Среди главных благотворителей оказались корпорации Apple, Google и Microsoft.
Создатель фонда уже заявил, что готов вернуть средства, которые ему переслали случайно.
Что известно о движении Black lives matter и его деятельности
- Black Lives Matter – это международное движение активистов, выступающих против насилия к темнокожему населению и расовой дискриминации в правовой системе США.
- Движение начало свое существование еще в 2013 году после того, как был оправдан полицейский Джордж Циммерман, который совершил убийство афроамериканского подростка Трейвона Мартина.
- С новой силой движение начало свою деятельность в мае 2020 года после убийства Джорджа Флойда.
- 25 мая в Миннеаполисе полиция задержала 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Тот вроде бы расплачивался в магазине фальшивой банкнотой.
- Задержание было крайне жестоким: мужчина погиб от действий правоохранителей.
- Один из них прижал его горло коленом. Флойд просил не убивать его и кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали на это.
- Медиков вызвали, когда Флойд затих. Мужчина скончался в больнице.
- После этого города в США охватила мощная волна протестов, которые продолжаются до сих пор. Главный их лозунг звучит как Black lives matter (дословно переводится "Жизни черных важны").