У США не той фонд Black Lives Matter отримав 4 мільйони пожертв: як це сталося
Американський благодійний фонд із популярною сьогодні назвою Black Lives Matter отримав понад 4 мільйони доларів пожертв від громадян. Втім, – організація не має нічого спільного з рухом темношкірих у США чи його діяльністю.
Фонд Black Lives Matter Foundation зареєстрований у місті Санта-Кларита штату Каліфорнія. Його офіційним співробітником є 67-річний Роберт Рей Барнс, пише BuzzFeed.
Думка Black lives matter: хто ж вбиває афроамериканців
Мета цього фонду – зближення людей і поліції, однак не боротьба за права темношкірих. Ймовірно, цей фонд американці сплутали із новоствореним та окремим благодійним фондом, який має іншу назву – Black Lives Matter Global Network Foundation.
Відтак, через плутанину фонд Барнса отримав понад 4 мільйони доларів пожертв через донорські сервіси GoFundMe, PayPal тощо.
Серед головних благодійників опинилися корпорації Apple, Google і Microsoft.
Творець фонду уже заявив, що готовий повернути кошти, які йому переслали випадково.
Що відомо про рух Black lives matter та його діяльність
- Black Lives Matter – це міжнародний рух активістів, які виступають проти насильства до темношкірого населення та расової дискримінації в правовій системі США.
- Рух розпочав своє існування ще у 2013 році після того, як був виправданий поліцейський Джордж Циммерман, котрий скоїв вбивство афроамериканського підлітка Трейвона Мартіна.
- З новою силою рух почав свою діяльність у травні 2020 року після вбивства Джорджа Флойда.
- 25 травня у Міннеаполісі поліція затримала 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Той начебто розплачувався у магазині фальшивою банкнотою.
- Затримання було вкрай жорстоким: чоловік загинув від дій правоохоронців.
- Один із них притиснув його горло коліном. Флойд просив не вбивати його та кричав, що не може дихати, однак поліцейські не реагували на це.
- Медиків викликали, коли Флойд затих. Чоловік помер у лікарні.
- Після цього міста у США охопила потужна хвиля протестів, які тривають і досі. Головне їхнє гасло звучить як Black lives matter (дослівно перекладається "Життя чорних важливі").