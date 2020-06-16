Американський благодійний фонд із популярною сьогодні назвою Black Lives Matter отримав понад 4 мільйони доларів пожертв від громадян. Втім, – організація не має нічого спільного з рухом темношкірих у США чи його діяльністю.

Фонд Black Lives Matter Foundation зареєстрований у місті Санта-Кларита штату Каліфорнія. Його офіційним співробітником є 67-річний Роберт Рей Барнс, пише BuzzFeed.

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Мета цього фонду – зближення людей і поліції, однак не боротьба за права темношкірих. Ймовірно, цей фонд американці сплутали із новоствореним та окремим благодійним фондом, який має іншу назву – Black Lives Matter Global Network Foundation.

Відтак, через плутанину фонд Барнса отримав понад 4 мільйони доларів пожертв через донорські сервіси GoFundMe, PayPal тощо.

Серед головних благодійників опинилися корпорації Apple, Google і Microsoft.

Творець фонду уже заявив, що готовий повернути кошти, які йому переслали випадково.

Що відомо про рух Black lives matter та його діяльність