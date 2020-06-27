У США поліцейський затримав 25-річну дівчину на місці ДТП. Поки американку відправляли в госпіталь, коп вирішив не гаяти часу та скористатися еротичними фото у неї на телефоні.

Тепер поліцейському загрожує 5 років в’язниці та 10 тисяч доларів штрафу, повідомляє Patch.

Було й таке У США не той фонд Black Lives Matter отримав 4 мільйони пожертв: як це сталося

Як трапився інцидент

Курйозний випадок трапився в американському штаті Міннесота у місті Дейтон.

Поліцейський затримав 25-річну дівчину на місці ДТП, бо підозрював, що вона вживала алкоголь під час поїздки. Згодом її доставили в клініку та надали медичну допомогу після аварії.

Однак, коли дівчина повернулася додому, то її хлопець відстежив, що з її смартфона були відправлені еротичні знімки на невідомий номер. Коли чоловік зателефонував за цим номером, то йому відповів 36-річний поліцейський Альберт Кюне.

Що буде з поліцейським

Потерпіла дівчина одразу зв'язалася з адвокатом та повідомила про інцидент. Проти копа Кюне уже почалося внутрішнє розслідування.

Запис з камери показав, що в момент відправлення знімків у нього в руках справді був телефон дівчини, а вона сама перебувала в кареті швидкої допомоги.

Згодом на телефоні поліцейського виявили ті самі еротичні фотографії. Якщо поліцейського визнають винним, йому загрожує до 5 років позбавлення волі і штраф в розмірі до 10 тисяч доларів.