Темі поліцейського свавілля у світі нещодавно вдалося практично неможливе – затьмарити собою пандемію COVID-19. Низка подій у країнах настільки схвилювала людей, що навіть призвела до масового свавілля. Як вберегтися у будь-якій незрозумілій ситуації з поліцейськими – читайте у матеріалі 24 каналу.

У США тривають бурхливі протести проти расової дискримінації та насильства. Приводом для цього стала смерть афроамериканця, якого намагався заарештувати білий поліцейський.

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Джорджа Флойда затримали за підозрою у спробі розрахуватися фальшивою купюрою у двадцять доларів. Поки Флойд лежав на асфальті, поліцейський майже сім хвилин притискав його шию коліном, хоча чоловік неодноразово казав, що йому важно дихати.

Відео зі стражданнями Джорджа ширилися мережею, країну охопила низка протестів, які пройшли більше ніж в 140 містах.

Скандали з поліцією в Україні

В Україні наразі резонансною є справа про зґвалтування в Кагарлику. 26-річну жінку викликали до відділку як свідка крадіжки, а наступного дня, 24 травня, вона заявила про зґвалтування та катування поліцейськими.

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Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Паралельно правоохоронці мордували чоловіка, який у цей час також був у відділку.

Як же захиститися від поліцейського свавілля?

Юрист та адвокат Олександр Гришаков у коментарі 24 каналу дав декілька порад, як себе вберегти у будь-якій незрозумілій ситуації з поліцейськими.

На жаль, знання своїх прав не гарантує нам безпеки, але іноді це – єдине, що може нас вберегти.

"Кожному громадянину України в першу чергу необхідно розуміти, що поліцейський – це не особа, яка керується внутрішніми переконаннями, – говорить юрист та адвокат Олександр Гришаков, – діяльність поліцейських на території України регулюється Законом України про національну поліцію".

Коли поліцейські можуть вимагати документи

Зокрема є визначений чіткий перелік випадків, в яких поліцейський має право вимагати від вас документи, і він не такий широкий:

якщо ви схожі на злочинця, що перебуває у розшуку або на зниклу особу;

якщо є достатньо підстав вважати, що ви вчинили або вчините правопорушення;

якщо ви перебуваєте на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

якщо у вас є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші заборонені речі;

якщо ви перебуваєте в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо ви і ваша машина схожі на ті, що причетні до правопорушення.

Не давайте документи в руки

Юрист наголошує, коли поліцейський вимагає пред’явити документи, не давайте їх особисто в руки.

Перед тим, як щось показувати, попросіть щоб поліцейський представився та показав посвідчення в розгорнутому вигляді. Якщо ж вас мають намір затримати, краще не сперечатися, адже свавілля поліції в таких випадках, без свідків буде досить тяжко довести,

– наголошує Гришаков.

При цьому ви повинні знати, що обов’язково повинен бути складений протокол про адміністративне затримання.

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Вас затримали, поліцейські проводять перевірку, намагаються вивернути кишені, просять показати особисте листування – що робити?

Все це – незаконні вимоги. Олександр Гришаков наголошує, що тут потрібно чітко розуміти: поліція має право проводити тільки поверхневу перевірку.

При цьому жінок перевіряють тільки жінки, а чоловіків – чоловіки. Поліцейський проводить руками по кишенях людини, не проникаючи до них. Якщо намацали підозрілий предмет, схожий на зброю, боєприпаси або на пакунок з наркотиками, то людину запитують, що в неї у кишені,

– додав експерт.

Людина має право відмовитись показати вміст кишень, але тоді її доводиться затримувати та вилучати предмет із залученням двох понятих. Поліція не має права проводити огляд речей людини або обшук її житла. Це здійснюють тільки слідчі, якщо мають для цього відповідні підстави.

Що робити, якщо права таки почали порушувати

Якщо розумієте, що починається порушення ваших прав, вихід простий: берете телефон та починаєте проводити відеозйомку,

– пояснює адвокат.

Олександр Гришаков закликає у разі повного свавілля поліції, коли починають нахабно виривати телефон, голосно кричати, звертайте увагу інших, щоб були свідки.

А якщо знайдуть щось підозріле?

Якщо на думку поліції щось було знайдено схоже на підозрілий предмет (бувають випадки коли підкидують такі предмети), чекайте понятих, не чіпайте нічого руками, не засовуйте руки в кишені, при понятих можуть оглядати і вилучати, але особисто не чіпайте ці речі.

Адже якщо було підкинуто, то на таких речах не буде особистих відбитків, в такому випадку можливо встановити непричетність особи та притягнути винних до відповідальності.

Як вести відеозйомку конфлікту правильно

У конфліктних ситуаціях з правоохоронцями багато хто намагається вести відео зйомку. Пряма норма закону, яка забороняє це робити, відсутня.

Однак, знімаючи поліцейських, слід дотримуватися простих правил:

вести себе спокійно, не агресивно;

повільно, відкрито дістати засіб відео зйомки (смартфон, планшет, відеокамеру) і повідомити, що ви ведете відео зйомку, щоб зафіксувати порушення ваших прав, якщо вони будуть;

вести зйомку коректно, не заважати поліцейським вчиняти дії, дотримуватися дистанції.

А якщо поліцейські забороняють знімати?

Якщо поліцейські будуть забороняти знімати, повідомляйте їм, що вони є службовими особами. Також посилайтеся на статтю 21 Закону України "Про інформацію", згідно якої ви маєте право фіксувати дії, що порушують ваші права.

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Якщо поліцейські будуть налаштовані агресивно і намагатимуться вибити у вас з рук телефон, не вступайте з ними в бійку, а викликайте адвоката для захисту ваших інтересів. Окрім того ви маєте знати, що класти на підлогу обличчям вниз чи вверх, – це порушення ваших конституційних прав.

Що ж робити коли поліція перевищує свої повноваження?

Перш за все, розуміти, що кожна особа має право на захист, тобто залучити свого захисника. До приїзду адвоката людина має право не надавати ніяких пояснень щодо себе та своїх близьких, коло яких визначено законом. До того краще знімати на відео розмову з поліцейськими,

– пояснив адвокат.

Гришаков також радить викликати на місце події інший патруль, якщо з попереднім стався конфлікт.

Причина такого виклику – поліцейські суб’єктивні в прийняті своїх рішень та не керуються нормами чинного законодавства.

Бажано також звернутися на лінію моніторингу і описати їм ситуацію. В будь-якому разі, коли ситуація досить гостра, краще звернутися до адвоката. Якщо ви діятимете правильно, це допоможе оскаржити прийняте поліцейськими рішення та притягнути їх до відповідальності.