Теме полицейского произвола в мире недавно удалось практически невозможное – затмить собой пандемию COVID-19. Ряд событий в странах настолько взволновал людей, что даже привело к массовому произволу. Как уберечься в любой непонятной ситуации с полицейскими – читайте в материале 24 канала.

В США продолжаются бурные протесты против расовой дискриминации и насилия. Поводом для этого стала смерть афроамериканца, которого пытался арестовать белый полицейский.

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Джорджа Флойда задержали по подозрению в попытке рассчитаться фальшивой купюрой в двадцать долларов. Пока Флойд лежал на асфальте, полицейский почти семь минут прижимал его шею коленом, хотя мужчина неоднократно говорил, что ему трудно дышать.

Видео со страданиями Джорджа распространилось по сети, страну охватил ряд протестов, которые прошли более чем в 140 городах.

Скандалы с полицией в Украине

В Украине сейчас резонансным является дело об изнасиловании в Кагарлыке. 26-летнюю женщину вызвали в отделение как свидетеля кражи, а на следующий день, 24 мая, она заявила об изнасиловании и пытках полицейскими.

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На нее надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали. Параллельно правоохранители истязали мужчину, который в это время также был в участке.

Как же защититься от полицейского произвола?

Юрист и адвокат Александр Гришаков в комментарии 24 каналу дал несколько советов, как себя уберечь в любой непонятной ситуации с полицейскими.

К сожалению, знание своих прав не гарантирует нам безопасности, но иногда это – единственное, что может нас уберечь.

"Каждому гражданину Украины в первую очередь необходимо понимать, что полицейский – это не человек, который руководствуется внутренними убеждениями, – говорит юрист и адвокат Александр Гришаков, – деятельность полицейских на территории Украины регулируется Законом Украины о национальной полиции".

Когда полицейские могут требовать документы

В частности, есть определенный четкий перечень случаев, в которых полицейский имеет право требовать от вас документы, и он не такой широкий:

если вы похожи на преступника, находящегося в розыске или пропавшее лицо;

если есть достаточно оснований полагать, что вы совершили или совершите правонарушение;

если вы находитесь на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления специального полицейского контроля;

если у вас есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие запрещенные вещи;

если вы находитесь в месте совершения правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другого чрезвычайного события;

если вы и ваша машина похожи на те, что причастны к правонарушению.

Не давайте документы в руки

Юрист отмечает, когда полицейский потребовал предъявить документы, не давайте их лично в руки.

Перед тем, как что-то показывать, попросите, чтобы полицейский представился и показал удостоверение в развернутом виде. Если же вас намерены задержать, лучше не спорить, ведь беспредел полиции в таких случаях без свидетелей будет достаточно тяжело доказать,

– говорит Гришаков.

При этом вы должны знать, что обязательно должен быть составлен протокол об административном задержании.

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Вас задержали, полицейские проводят проверку, пытаются вывернуть карманы, просят показать личную переписку – что делать?

Все это – незаконные требования. Александр Гришаков подчеркивает, что здесь нужно четко понимать: полиция имеет право проводить только поверхностную проверку.

При этом женщин проверяют только женщины, а мужчин – мужчины. Полицейский проводит руками по карманам человека, не проникая в них. Если нащупали подозрительный предмет, похожий на оружие, боеприпасы или на пакет с наркотиками, то человека спрашивают, что у него в кармане,

– добавил эксперт.

Человек имеет право отказаться показать содержимое карманов, но тогда его приходится задерживать и изымать предмет с привлечением двух понятых. Полиция не имеет права проводить осмотр вещей или обыск жилья. Это осуществляют только следователи, если имеют для этого соответствующие основания.

Что делать, если права все же начали нарушать

Если понимаете, что начинается нарушение ваших прав, выход простой: берете телефон и начинаете проводить видеосъемку,

– объясняет адвокат.

Александр Гришаков призывает в случае полного произвола полиции, когда начинают нагло вырывать телефон, громко кричать, обращайте внимание, чтобы были свидетели.

А если найдут что-то подозрительное?

Если по мнению полиции было найдено что-то похожее на подозрительный предмет (бывают случаи, когда подбрасывают такие предметы), ждите понятых, не трогайте ничего руками, не засовывайте руки в карманы, при понятых могут осматривать и изымать, но лично не трогайте эти вещи.

Ведь если было подброшено, то на таких вещах не будет личных отпечатков, в таком случае возможно установить непричастность лица и привлечь виновных к ответственности.

Как вести видеосъемку конфликта правильно

В конфликтных ситуациях с правоохранителями многие пытаются вести видеосъемку. Прямая норма закона, запрещающая это делать, отсутствует.

Однако, снимая полицейских, следует придерживаться простых правил:

вести себя спокойно, не агрессивно;

медленно, открыто достать средство видео съемки (смартфон, планшет, видеокамеру) и сообщить, что вы ведете видеосъемку, чтобы зафиксировать нарушение ваших прав, если они будут;

вести съемку корректно, не мешать полицейским совершать действия, соблюдать дистанцию.

А если полицейские запрещают снимать?

Если полицейские будут запрещать снимать, сообщайте им, что они являются должностными лицами. Также ссылайтесь на статью 21 Закона Украины "Об информации", согласно которой вы имеете право фиксировать действия, нарушающие ваши права.

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Если полицейские будут настроены агрессивно и постараются выбить у вас из рук телефон, не вступайте с ними в драку, а вызывайте адвоката для защиты ваших интересов. Кроме того вы должны знать, что класть на пол лицом вниз или вверх, – это нарушение ваших конституционных прав.

Что же делать, когда полиция превышает свои полномочия?

Прежде всего, понимать, что каждое лицо имеет право на защиту, то есть привлечь своего защитника. До приезда адвоката человек имеет право не давать никаких объяснений в отношении себя и своих близких, круг которых определен законом. До того лучше снимать на видео разговор с полицейскими,

– пояснил адвокат.

Гришаков также советует вызвать на место происшествия другой патруль, если с предыдущим произошел конфликт.

Причина такого вызова – полицейские субъективны в принятии своих решений и не руководствуются нормами действующего законодательства.

Желательно также обратиться на линию мониторинга и описать им ситуацию. В любом случае, когда ситуация достаточно острая, лучше обратиться к адвокату. Если вы будете действовать правильно, это поможет обжаловать принятое полицейскими решение и привлечь их к ответственности.