У Каліфорнії жінка у соціальних мережах поскаржилася на бармена, який відмовився її обслуговувати через відсутність маски. Розгнівана клієнтка сподівалася, що користувачі мережі підтримають її. Натомість люди вирішили, що бармен вчинив правильно, і назбирали йому 50 тисяч доларів чайових.

У Сполучених штатах незадоволена клієнтка поскаржилася на бармена у соцмережах, але підтримки не отримала, пише Independent.

Зверніть увагу Забрав телефон і скачав еротичні фото: у США поліцейський вляпався в курйозний скандал

Гнівний пост без підтримки

Ембер Лінн Жиль опублікувала фото працівника "Starbucks" Леніна Гутьєрреса у фейсбуці. Вона розповіла своїм підписникам, що чоловік відмовився її обслуговувати, бо вона була без захисної маски.

Жінка додала, що маски "тупі, як і ті, хто їх носить".

Ймовірно, вона сподівалася, що люди її підтримають. Однак тисячі людей прокоментували, що закон штату Каліфорнія вимагає, щоб люди, носили у громадських місцях маски.

Чималі чайові бармену

На платформі GoFundMe люди навіть почали збір гроші, щоб відзначити роботу 24-річного хлопця. Станом на ранок 27 червня на рахунку вже назбиралося 50 тисяч доларів.

Читайте також Подружжя зі США знайшло мільйон доларів на дорозі: що з ним зробили

Що каже сам бармен

За словами чоловіка, він хотів показати клієнтці розпорядження, за яким вимагається носіння масок. Однак жінка відмовилася слухати і пішла геть. А людей обізвала "вівцями". Згодом вона повернулася, щоб уточнити ім'я хлопця.

Бармен також подякував за чайові і додав: "Я хочу нагадати всім, щоб ви були добрі один до одного і любили один одного".

До слова, вимога носити маски набрала чинності в штаті 18 червня. Винятки – діти до двох років і ті, хто має медичні протипоказання.

Бармен про інцидент: дивіться відео