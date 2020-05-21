Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Подружжя зі США знайшло мільйон доларів на дорозі: що з ним зробили

- Читать новость на русском
Сім'я Емілі Шанц
Сім'я Емілі Шанц / Фото з фейсбук-сторінки Емілі Шанц

Сім'я зі штату Вірджинія, що у США, знайшла майже мільйон доларів готівкою. Вони випадково наїхали на сумки з купюрами, які лежали просто на дорозі.

Спершу подумали, що хтось залишив сміття посеред вулиці. Про це повідомили у місцевому виданні WTVR.

Цікаво Чоловік розробив велосипед для хворої дружини, щоб разом їздити на велопрогулянки: мила історія

Вони поклали мішки в багажник, щоби по дорозі викинути в смітник. Але згодом замість непотребу побачили гроші. Як виявилось, всередині були інші пластикові пакети, у яких лежав майже мільйон доларів. Сім'я повідомила про свою знахідку в поліцію.

Ми вчинили правильно, повернувши гроші, тому що вони нам не належать,
– сказала американка Емілі Шанц.

Зараз правоохоронці проводять розслідування. Вони вважають, що пакети належали поштовій службі, а гроші були призначені для банку. Проте, як мішки з грошима опинилися на узбіччі дороги – залишається загадкою.

Мішки, яке знайшла сім'я / Фото WTVR


Всередині були пакети з грошима / Фото WTVR

Дивіться відео: як американське подружжя знайшли мільйон

 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини США Гроші Курйозні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля
сьогодні , 13:10 Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля
Інна Жолобович
Вигадані результати: як Баканов прикрашає здобутки СБУ
сьогодні , 12:30 Вигадані результати: як Баканов прикрашає здобутки СБУ
Віталій Шабунін
Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
15 травня , 13:39 Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
Ростислав Струтинський