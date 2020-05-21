Супруги из США нашли миллион долларов на дороге: что с ним сделали

Семья из штата Вирджиния, что в США, нашла почти миллион долларов наличными. Они случайно наехали на сумки с купюрами, которые лежали прямо на дороге.

Спершу подумали, що хтось залишив сміття посеред вулиці. Про це повідомили у місцевому виданні WTVR.

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Вони поклали мішки в багажник, щоби по дорозі викинути в смітник. Але згодом замість непотребу побачили гроші. Як виявилось, всередині були інші пластикові пакети, у яких лежав майже мільйон доларів. Сім'я повідомила про свою знахідку в поліцію.

Ми вчинили правильно, повернувши гроші, тому що вони нам не належать,

– сказала американка Емілі Шанц.

Зараз правоохоронці проводять розслідування. Вони вважають, що пакети належали поштовій службі, а гроші були призначені для банку. Проте, як мішки з грошима опинилися на узбіччі дороги – залишається загадкою.

Мішки, яке знайшла сім'я / Фото WTVR



Всередині були пакети з грошима / Фото WTVR

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