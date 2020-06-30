В одному із супермаркетів Кракова чоловік бурхливо та із лайкою віреагував на зауваження від працівника-українця. Той попросив одягнути захисну маску.

Подія сталася ще 17 червня, однак зараз відео з чоловіком виклали у соцмережах, повідомляє Gazeta Krakowska.

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Інцидент стався в магазині Biedronka на вулиці Окулицького в Кракові.

Українець **баний! Він буде, к**ва, у нас в Польщі керувати, к**ва, хто має увійти,а хто ні, к**ва!

– кричав чоловік працівникові.

Виходячи з магазину, він також перекинув один із возиків. Маска у громадських місцях в умовах пандемії коронавірусу є обов'язковою у Польщі.

Тепер інцидентом зайнявся Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки і вже подав повідомлення про злочин. Агресивному полякові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Дивіться відео із агресивним поляком: