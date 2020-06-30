У Кракові поляк обматюкав працівника-українця, бо той попросив одягнути маску: відео 18+
В одному із супермаркетів Кракова чоловік бурхливо та із лайкою віреагував на зауваження від працівника-українця. Той попросив одягнути захисну маску.
Подія сталася ще 17 червня, однак зараз відео з чоловіком виклали у соцмережах, повідомляє Gazeta Krakowska.
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Інцидент стався в магазині Biedronka на вулиці Окулицького в Кракові.
Українець **баний! Він буде, к**ва, у нас в Польщі керувати, к**ва, хто має увійти,а хто ні, к**ва!
– кричав чоловік працівникові.
Виходячи з магазину, він також перекинув один із возиків. Маска у громадських місцях в умовах пандемії коронавірусу є обов'язковою у Польщі.
Тепер інцидентом зайнявся Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки і вже подав повідомлення про злочин. Агресивному полякові загрожує до 3 років позбавлення волі.
Дивіться відео із агресивним поляком: