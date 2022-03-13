Поляки испугались, – Садовый считает, что авиаудар может стать толчком для решительных шагов

Оккупанты нанесли мощный авиаудар по Яворовскому полигону на Львовщине. В Польше этого испугались, поэтому теперь власти страны могут делать более решительные шаги относительно российской агрессии.

Другой альтернативы на данный момент у поляков нет. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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"Они (поляки – 24 канал) испугались и сейчас переосмысливают всю информацию. Думаю, что польский президент и правительство будут более жесткими", – отметил городской глава.

Ракеты России – угроза для Европы

По словам Садового, следует понимать, что ракета, которая летит из России, может иметь ошибку в наведении и ударить в любую секунду по территории Польши.

Я сегодня спросил польских политиков, как они будут реагировать, если не дай Бог завтра это произойдет. Если у вас есть шанс, что сегодня мы воюем, помогите нам. Дайте нам подходящее вооружение, чтобы мы сегодня защитили вас,

– подчеркнул мэр Львова.

Садовый также отметил, что Европа не готова к такому развитию событий. Впрочем, возможно, обстрел Яворовского полигона даст европейцам, американцам и всем, кто принимает решения, понимание важности того, что завтра может быть уже поздно.

Андрей Садовый об обстреле Яворовского полигона: смотрите видео