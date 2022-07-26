Модный тренд нашего времени

События в Украине показали, что свинорылых можно и даже нужно п**дить. Что дело это полезное и богоугодное.

Советуем кремль задумал расширить линию фронта с Украиной: где возникнет точка нестабильности

Оказалось, что страшные северные варвары, много лет шокировавшие своими манерами гостей турецких курортов, умеют только языками ляпать, а пиндюлин выхватывают так же, как любой другой.

И уже по миру то там, то там свинорылые регулярно получают по мордасам. Это становится трендовым и модным.

Пожалуй, поляки скоро будут продавать специальные туры в Турцию, подискутировать с лаптями о войне в Украине. Спасибо, польские друзья! Вы – красавчики! Не останавливайтесь!

Актуальное Война в Украине закончится только при одном условии

Эпический случай в турецком отеле

В одной из гостиниц Турции польские отдыхающие избили туристов из россии.

Причиной конфликта стало то, что представители страны-оккупанта избегали четкой оценки войны, развязанной рф, в Украине.

В конце концов в полицейском участке оказался россиянин. К тому же его якобы обвинили в том, что он сам спровоцировал драку, как это обычно делают его сограждане.

Обратите внимание – поляки собрали нужную сумму на Bayraktar для Украины: смотрите видео