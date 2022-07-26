Модный тренд нашего времени
События в Украине показали, что свинорылых можно и даже нужно п**дить. Что дело это полезное и богоугодное.
Советуем кремль задумал расширить линию фронта с Украиной: где возникнет точка нестабильности
И уже по миру то там, то там свинорылые регулярно получают по мордасам. Это становится трендовым и модным.
Пожалуй, поляки скоро будут продавать специальные туры в Турцию, подискутировать с лаптями о войне в Украине. Спасибо, польские друзья! Вы – красавчики! Не останавливайтесь!
Актуальное Война в Украине закончится только при одном условии
Эпический случай в турецком отеле
- В одной из гостиниц Турции польские отдыхающие избили туристов из россии.
- Причиной конфликта стало то, что представители страны-оккупанта избегали четкой оценки войны, развязанной рф, в Украине.
- В конце концов в полицейском участке оказался россиянин. К тому же его якобы обвинили в том, что он сам спровоцировал драку, как это обычно делают его сограждане.
Обратите внимание – поляки собрали нужную сумму на Bayraktar для Украины: смотрите видео