Поляки смогут без виз путешествовать в США уже с 11 ноября

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что до конца среды, 6 ноября, в США официально будет сообщено о вступлении европейского государства в американскую безвизовую программу. Кроме того, будет определен понедельник, 11 ноября, днем, когда поляки смогут без виз путешествовать в США.

Таким образом поляки смогут без виз путешествовать в Соединенные Штаты сроком до 90 дней с туристической или предпринимательской целью уже со следующей недели, сообщает "Польское радио".

Интересно: Дуда: В Польше уже более 1 000 000 украинцев и мы не закрываем перед ними границы

Польский президент Анджей Дуда поблагодарил американского лидера Дональда Трампа, который обещал, что Польшу примут в программу безвизового движения к концу его первой каденции.

Кроме того, он отметил активность в вопросе отмены визы послу США в Польше Джорджет Мосбахер. Резюмируя, Анджей Дуда выразил надежду, что отмена виз станет радостной вестью для поляков.

К слову, ранее американцы обещали, что введут безвизовый режим для граждан Польши к концу 2019 года. Впрочем это удалось сделать значительно быстрее.

Что предполагает американский безвиз для поляков?

Поляки смогут путешествовать в США без виз только при условии кратковременной туристической или деловой поездки – сроком до 90 суток в течение половины года. На аналогичных условиях, например, украинцы могут без виз путешествовать в Польшу или другие страны Европейского Союза.

Однако при любых других условиях граждане Польши – например, для более длительной поездки – и в дальнейшем будут вынуждены обращаться за американской визой.

"Если кто-то захочет выехать на более 90 дней, поехать на студенческий обмен, на что угодно, что не является туристической поездкой или коротким деловым визитом, вам все равно понадобится виза – студенческая или специальная деловая. Но если речь идет о поездке до 90 дней, то все, что вам нужно сделать – это зарегистрироваться в интернете и ждать, когда придет разрешение", – пояснила посол Джорджет Мосхабер.