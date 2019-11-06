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      Поляки зможуть без віз подорожувати до США вже з 11 листопада

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      Вже з 11 листопада поляки зможуть безвіз подорожувати до США
      Вже з 11 листопада поляки зможуть безвіз подорожувати до США / ua.depositphotos.com

      Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що до кінця середи, 6 листопада, у США офіційно буде повідомлено про вступ європейської держави до американської безвізової програми. Крім того, буде визначено понеділок, 11 листопада, днем відколи поляки зможуть без віз подорожувати до США.

      Таким чином поляки зможуть без віз подорожувати до Сполучених Штатів терміном до 90 днів з туристичною або підприємницькою метою уже з наступного тижня, повідомляє "Польське радіо".

      Цікаво: Дуда: У Польщі вже понад 1 000 000 українців і ми не закриваємо перед ними кордони

      Польський президент Анджей Дуда подякував американському лідеру Дональду Трампу, який обіцяв, що Польщу приймуть до програми безвізового руху до кінця його першої каденції.

      Крім того, він відзначив активність у питанні скасування віз послині США у Польщі Джорджет Мосбахер. Резюмуючи, Анджей Дуда висловив надію, що скасування віз стане радісною звісткою для поляків.

      До слова, раніше американці обіцяли, що запровадять безвізовий режим для громадян Польщі до кінця 2019 року. Втім це вдалося зробити значно швидше.

      Що передбачає американський безвіз для поляків?

      Поляки зможуть подорожувати до США без віз лише за умов короткотривалої туристичної або ділової поїздки – терміном до 90 діб протягом половини року. На аналогічних умовах, наприклад, українці можуть без віз подорожувати до Польщі або інших країн Європейського Союзу.

      Натомість за будь-яких інших умов громадяни Польщі – наприклад, для більш довготривалої поїздки – і надалі будуть змушені звертатися за американською візою.

      "Якщо хтось хотітиме виїхати на понад 90 днів, поїхати на студентський обмін, на будь-що, що не є туристичною поїздкою або коротким діловим візитом, вам все одно знадобиться віза – студентська чи спеціальна ділова. Але якщо мова йде про подорожі до 90 днів, то все, що вам потрібно зробити – це зареєструватися в інтернеті та чекати, коли прийде дозвіл", – пояснила послиня Джорджет Мосхабер.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Польщі Новини США Анджей Дуда
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