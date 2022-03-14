Ответное видео опубликовал телеграм-канал Вооруженных Сил Украины.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находился в осаде.

Z – значит ZНИЩЕНІ (пер.- уничтожены),

– добавил полк на своем телеграм-канале.

Смотрите, как полк Азов защищает Мариуполь:

Как "Азов" защищает Мариуполь: последние данные

Сегодня стало известно, что за сутки бойцами "Азова" был уничтожен 1 "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". В частности, было уничтожено большое количество пехоты орды, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.

13 марта бойцы точными ударами нанесли огневое поражение российской бронетехнике. Им удалось уничтожить живую силу оккупантов и оставить врага возможности обстреливать город и продвигаться на происки с одного из направлений.

Накануне полк "Азов" уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 "Тигр". В общей сложности бойцы уничтожили 6 танков, а также 2 БТРа, 1 "Тигр". Кроме этого, в плен к азовцам попало 12 оккупантов.

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