Лучший летчик-истребитель в мире: полковник Оксанченко посмертно стал Героем Украины
Источник:телеграм "Оперативный ВСУ"
Полковник Александр Оксанченко посмертно стал героем Украины. Он героически погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
Соответствующую информацию обнародовали в телеграм-канале "Оперативный ВСУ". Героя Украины летчику присвоено указом Президента Украины.
Важно Думаю, наш ответ будет положительным, – евродепутат о заявке Украины в ЕС
Александр Оксанченко стал Героем Украины посмертно
Полковник Александр Оксанченко – украинец, ставший лучшим летчиком-истребителем в мире, получил звание Героя Украины посмертно,
– говорится в сообщении.
Известно, что летчик погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Более того:
- он совершил более двух тысяч летных часов, к тому же он безупречно выполнял самые сложные элементы высшего пилотажа;
- несомненно, небо было его стихией;
- он стал известен после триумфальных полетов на авиашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.
Летчик был известен после триумфальных полетов на авиашоу / Фото телеграм "Оперативный ВСУ"
"Его почерк и стиль выполнения фигур высшего пилотажа теперь знает весь мир. Полковника Александра Оксанченко по праву считают одним из лучших среди летчиков-пилотажников боевых самолетов", — говорится в сообщении.
Соответствующая информация есть в отзывах как зарубежных, так и отечественных коллег и экспертов. Также об этом свидетельствуют многочисленные награды.
Оксанченко был лучшим летчиком-истребителем в мире / Фото телеграм "Оперативный ВСУ"
"Слава Украине и ее Героям", – говорится в сообщении.
ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!