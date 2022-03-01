Лучший летчик-истребитель в мире: полковник Оксанченко посмертно стал Героем Украины

Полковник Александр Оксанченко посмертно стал героем Украины. Он героически погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

Соответствующую информацию обнародовали в телеграм-канале "Оперативный ВСУ". Героя Украины летчику присвоено указом Президента Украины.

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Александр Оксанченко стал Героем Украины посмертно

Полковник Александр Оксанченко – украинец, ставший лучшим летчиком-истребителем в мире, получил звание Героя Украины посмертно,

– говорится в сообщении.

Известно, что летчик погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Более того:

он совершил более двух тысяч летных часов, к тому же он безупречно выполнял самые сложные элементы высшего пилотажа;

несомненно, небо было его стихией;

он стал известен после триумфальных полетов на авиашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Летчик был известен после триумфальных полетов на авиашоу / Фото телеграм "Оперативный ВСУ"

"Его почерк и стиль выполнения фигур высшего пилотажа теперь знает весь мир. Полковника Александра Оксанченко по праву считают одним из лучших среди летчиков-пилотажников боевых самолетов", — говорится в сообщении.

Соответствующая информация есть в отзывах как зарубежных, так и отечественных коллег и экспертов. Также об этом свидетельствуют многочисленные награды.

Оксанченко был лучшим летчиком-истребителем в мире / Фото телеграм "Оперативный ВСУ"

"Слава Украине и ее Героям", – говорится в сообщении.

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