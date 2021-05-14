Полковника полиции Сумщины подозревают в покушении на убийство
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полковнику полиции Сумщины. Страж порядка мог жестоко напасть на егеря и попытаться его убить.
Источник:ГБР
Что установило следствие
В августе 2018 года между полковником полиции и егерем возник конфликт. Он касался выполнения последним своих профессиональных обязанностей.
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В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукоятью пистолета и продолжил бить кулаками по лицу.
Впоследствии он выстрелил в сторону головы потерпевшего, однако, к счастью, не попал. Пострадавшему удалось вырваться от нападавшего и задержать его.
В чем подозревают полковника полиции
- Посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа;
- незаконном проникновении в жилище или иное владение, совершенном служебным лицом с применением насилия.
Что грозит нападавшему
- лишение свободы на 15 лет;
- пожизненное лишение свободы.
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