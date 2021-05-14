Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полковнику полиции Сумщины. Страж порядка мог жестоко напасть на егеря и попытаться его убить.

Что установило следствие

В августе 2018 года между полковником полиции и егерем возник конфликт. Он касался выполнения последним своих профессиональных обязанностей.

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В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукоятью пистолета и продолжил бить кулаками по лицу.

Впоследствии он выстрелил в сторону головы потерпевшего, однако, к счастью, не попал. Пострадавшему удалось вырваться от нападавшего и задержать его.

В чем подозревают полковника полиции

Посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа;

незаконном проникновении в жилище или иное владение, совершенном служебным лицом с применением насилия.

Что грозит нападавшему

лишение свободы на 15 лет;

пожизненное лишение свободы.

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