В Николаеве нашли мертвым пропавшего без вести бизнесмена: идет следствие
55-летний бизнесмен Олег Поляков пропал без вести 9 мая. 13 мая оперативники уголовного розыска нашли его тело в камышах у реки Ингул.
Источник:пресс-служба НПУ
Причины смерти и обстоятельства происшествия устанавливать будет следствие. Тело погибшего отправят на судебно-медицинскую экспертизу.
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Исчезновение и смерть бизнесмена в Николаевской области: что известно
- 9 мая в 5 утра 55-летний бизнесмен из Николаевской области Олег Поляков (занимался строительным бизнесом) вышел из дома на утреннюю прогулку.
- С тех пор с ним пропала связь. Семья заявила о пропаже мужчины в полицию.
- Как сообщил местный портал 0512.ua, поисками занимались оперативники, спецназовцы, кинологи со служебными собаками и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
- Они проверяли все возможные места, где мог быть без вести пропавший, прочесывали лесопарковые зоны, заброшенные здания и прибрежную зону рек.
Олег Поляков исчез без вести 9 Мая / Фото НПУ
- 13 мая полиция сообщила, что в результате поисковых работ в акватории реки Ингул оперативники уголовного розыска нашли тело Полякова в камышах возле Ракетного Урочища.
- Следственные действия продолжаются. Для установления причины смерти тело передадут на экспертизу.
Тело пропавшего Полякова нашли 13 мая в акватории реки Ингул / Фото НПУ
Его передадут на экспертизу, чтобы установить причину смерти / Фото НПУ
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