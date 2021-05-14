55-летний бизнесмен Олег Поляков пропал без вести 9 мая. 13 мая оперативники уголовного розыска нашли его тело в камышах у реки Ингул.

Причины смерти и обстоятельства происшествия устанавливать будет следствие. Тело погибшего отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

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Исчезновение и смерть бизнесмена в Николаевской области: что известно

9 мая в 5 утра 55-летний бизнесмен из Николаевской области Олег Поляков (занимался строительным бизнесом) вышел из дома на утреннюю прогулку.

С тех пор с ним пропала связь. Семья заявила о пропаже мужчины в полицию.

Как сообщил местный портал 0512.ua , поисками занимались оперативники, спецназовцы, кинологи со служебными собаками и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Они проверяли все возможные места, где мог быть без вести пропавший, прочесывали лесопарковые зоны, заброшенные здания и прибрежную зону рек.



Олег Поляков исчез без вести 9 Мая / Фото НПУ

13 мая полиция сообщила, что в результате поисковых работ в акватории реки Ингул оперативники уголовного розыска нашли тело Полякова в камышах возле Ракетного Урочища.

Следственные действия продолжаются. Для установления причины смерти тело передадут на экспертизу .



Тело пропавшего Полякова нашли 13 мая в акватории реки Ингул / Фото НПУ



Его передадут на экспертизу, чтобы установить причину смерти / Фото НПУ