У Миколаєві знайшли мертвим зниклого безвісти бізнесмена: слідство триває
55-річний бізнесмен Олег Поляков зник безвісти 9 травня. 13 травня оперативники карного розшуку знайшли його тіло в очереті біля річки Інгул.
Джерело:пресслужба НПУ
Причини смерті та обставини події встановлюватиме слідство. Тіло загиблого відправлять на судово-медичну експертизу.
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Зникнення й смерть бізнесмена у Миколаївській області: що відомо
- 9 травня о 5 ранку 55-річний бізнесмен із Миколаївської області Олег Поляков (займався будівельним бізнесом) вийшов із дому на ранкову прогулянку.
- Відтоді з ним зник зв'язок. Родина заявила про зникнення чоловіка у поліцію.
- Як повідомив місцевий портал 0512.ua, пошуками займалися оперативники, спецпризначенці, кінологи зі службовими собаками та військовослужбовці Національної гвардії України.
- Вони перевіряли усі можливі місця, де міг бути безвісти зниклий, прочісували лісопаркові зони, закинуті будівлі та прибережну зону річок.
Олег Поляков зник безвісти 9 травня / Фото НПУ
- 13 травня поліція повідомила, що у результаті пошукових робіт в акваторії річки Інгул оперативники карного розшуку знайшли тіло Полякова в очереті поблизу Ракетного Урочища.
- Слідчі дії тривають. Для встановлення причини смерті тіло передадуть на експертизу.
Тіло зниклого Полякова знайшли 13 травня в акваторії річки Інгул / Фото НПУ
Його передадуть на експертизу, аби встановити причину смерті / Фото НПУ
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