55-річний бізнесмен Олег Поляков зник безвісти 9 травня. 13 травня оперативники карного розшуку знайшли його тіло в очереті біля річки Інгул.

Причини смерті та обставини події встановлюватиме слідство. Тіло загиблого відправлять на судово-медичну експертизу.

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Зникнення й смерть бізнесмена у Миколаївській області: що відомо

9 травня о 5 ранку 55-річний бізнесмен із Миколаївської області Олег Поляков (займався будівельним бізнесом) вийшов із дому на ранкову прогулянку.

Відтоді з ним зник зв'язок. Родина заявила про зникнення чоловіка у поліцію.

чоловіка у поліцію. Як повідомив місцевий портал 0512.ua, пошуками займалися оперативники, спецпризначенці, кінологи зі службовими собаками та військовослужбовці Національної гвардії України.

та військовослужбовці Національної гвардії України. Вони перевіряли усі можливі місця, де міг бути безвісти зниклий, прочісували лісопаркові зони, закинуті будівлі та прибережну зону річок.



Олег Поляков зник безвісти 9 травня / Фото НПУ

13 травня поліція повідомила, що у результаті пошукових робіт в акваторії річки Інгул оперативники карного розшуку знайшли тіло Полякова в очереті поблизу Ракетного Урочища.

поблизу Ракетного Урочища. Слідчі дії тривають. Для встановлення причини смерті тіло передадуть на експертизу.



Тіло зниклого Полякова знайшли 13 травня в акваторії річки Інгул / Фото НПУ



Його передадуть на експертизу, аби встановити причину смерті / Фото НПУ

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