Полковника поліції Сумщини підозрюють у замаху на вбивство
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру полковнику поліції Сумщини. Правоохоронець міг жорстоко напасти на єгера та спробувати його вбити.
Джерело:ДБР
Що встановило слідство
У серпні 2018 року між полковником поліції та єгерем виник конфлікт. Він стосувався виконання останнім своїх професійних обов'язків.
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У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України "Морський" поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю.
Згодом він вистрілив у сторону голови потерпілого, однак, на щастя, не влучив. Постраждалому вдалося вивільнитися від нападника та затримати його.
У чому підозрюють полковника поліції
- Посяганні на життя працівника правоохоронного органу;
- незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства.
Що загрожує нападнику
- позбавлення волі на 15 років;
- довічне позбавлення волі.
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