Державне бюро розслідувань повідомило про підозру полковнику поліції Сумщини. Правоохоронець міг жорстоко напасти на єгера та спробувати його вбити.

Що встановило слідство

У серпні 2018 року між полковником поліції та єгерем виник конфлікт. Він стосувався виконання останнім своїх професійних обов'язків.

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У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України "Морський" поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю.

Згодом він вистрілив у сторону голови потерпілого, однак, на щастя, не влучив. Постраждалому вдалося вивільнитися від нападника та затримати його.

У чому підозрюють полковника поліції

Посяганні на життя працівника правоохоронного органу;

незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства.

Що загрожує нападнику

позбавлення волі на 15 років;

довічне позбавлення волі.

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