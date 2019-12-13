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      Полковника Ноздрачева отстранили от должности в Вооруженных силах Украины

      214 Читати новину українською
      Алексей Ноздрачев / mil.gov.ua

      Военная служба правопорядка, которой поручили провести служебное расследование, сообщила об отстранении от должности полковника ВСУ Алексея Ноздрачева. Его могут наказать за скандальные высказывания о радикализме в Украине, которые он высказал 12 декабря во время круглого стола в Киеве.

      Генштаб проводит служебное расследование. Отстранение будет действовать на время проведения служебного расследования, которое было назначено после скандального высказывания.

      Подробно о скандале: Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военных из Украины и РФ: реакция Генштаба

      Служебное расследование инициировал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

      Отметим, что под зданием Министерства обороны Украины состоялся митинг с требованием отправить в отставку полковника Ноздрачева.

      Что известно о скандале с участием полковника Ноздрачева

      Во время круглого стола 12 декабря в Киеве он заявил, что украинские "военные и военные россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро".

      Вокруг высказывания разгорелся громкий скандал. В Генштабе уже заверили, что Ноздрачев не имел права делать такие заявления, которые являются "оценочными и субъективными", тем более – с политическим подтекстом. Относительно ситуации уже начали служебное расследование.

      Впоследствии, сам полковник записал видеообращение с извинениями.

      Смотрите видео извинений Ноздрачева:

      Читайте также: Я допустил большую ошибку, – Ноздрачев извинился за скандальное заявление о военных

      Митинг под Министерством обороны Украины с требованием отправить Ноздрачева в отставку – видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Скандал Міністерство оборони України
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