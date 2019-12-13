Полковника Ноздрачева отстранили от должности в Вооруженных силах Украины

Военная служба правопорядка, которой поручили провести служебное расследование, сообщила об отстранении от должности полковника ВСУ Алексея Ноздрачева. Его могут наказать за скандальные высказывания о радикализме в Украине, которые он высказал 12 декабря во время круглого стола в Киеве.

Генштаб проводит служебное расследование. Отстранение будет действовать на время проведения служебного расследования, которое было назначено после скандального высказывания.

Подробно о скандале: Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военных из Украины и РФ: реакция Генштаба

Служебное расследование инициировал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Отметим, что под зданием Министерства обороны Украины состоялся митинг с требованием отправить в отставку полковника Ноздрачева.



Митинг с требованием освободить Ноздрачева​ / фото 24 канала Митинг с требованием освободить Ноздрачева​ / фото 24 канала

Что известно о скандале с участием полковника Ноздрачева

Во время круглого стола 12 декабря в Киеве он заявил, что украинские "военные и военные россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро".

Вокруг высказывания разгорелся громкий скандал. В Генштабе уже заверили, что Ноздрачев не имел права делать такие заявления, которые являются "оценочными и субъективными", тем более – с политическим подтекстом. Относительно ситуации уже начали служебное расследование.

Впоследствии, сам полковник записал видеообращение с извинениями.

Смотрите видео извинений Ноздрачева:

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Митинг под Министерством обороны Украины с требованием отправить Ноздрачева в отставку – видео