Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военных из Украины и РФ: реакция Генштаба

Полковник Вооруженных сил Алексей Ноздрачев отметился скандальным заявлением об украинских и российских военных. По его словам, бойцы ВСУ якобы готовы к реинтеграции с военными РФ и пророссийскими боевиками. В Генштабе уже назначили служебное расследование из-за этих высказываний.

Что заявил Ноздрачев?

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил о готовности интеграции и сотрудничества украинской армии с боевиками. Для этого при СНБО якобы уже создали группу по национально-патриотическому воспитанию.

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Военные и военные россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро, если будет принято и имплементировано политическое решение. Потому что кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и украинцам, даже если они были врагами, лучше,

– сказал полковник.

Далее военный добавил, что "существуют праворадикальные движения, которые государство не контролирует". Также в вопросе реинтеграции украинских и российских военных существует проблема с ветеранами.

Как Ноздрачев объяснил такое заявление?

Впоследствии полковник ВСУ в своем фейсбуке отметил, что высказал свои личные взгляды относительно реинтеграции временно оккупированных территорий. Он убеждает, что хотел донести до украинцев такие основные посылы:

ВСУ, Нацгвардия и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи;

информационная среда является районом операции России против Украины и только консолидация усилий гражданского общества и военных позволит эффективно противостоять этой агрессий. Национальная стойкость в первую очередь зависит от сплоченности общества.

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К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и приобрели незаслуженного внимания,

– написал Ноздрачев.

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Как на скандальное заявление отреагировали в ВСУ?

В Генштабе Вооруженных сил уже начали служебное расследование из-за этого заявления полковника Ноздрачева.

Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, которые были высказаны полковником Алексеем Ноздрачевым, не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил,

– отметили военные.

По их словам, полковник не имел полномочий делать заявления, которые выходят за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения.