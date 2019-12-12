Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военных из Украины и РФ: реакция Генштаба
Полковник Вооруженных сил Алексей Ноздрачев отметился скандальным заявлением об украинских и российских военных. По его словам, бойцы ВСУ якобы готовы к реинтеграции с военными РФ и пророссийскими боевиками. В Генштабе уже назначили служебное расследование из-за этих высказываний.
Что заявил Ноздрачев?
Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил о готовности интеграции и сотрудничества украинской армии с боевиками. Для этого при СНБО якобы уже создали группу по национально-патриотическому воспитанию.
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Военные и военные россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро, если будет принято и имплементировано политическое решение. Потому что кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и украинцам, даже если они были врагами, лучше,
– сказал полковник.
Далее военный добавил, что "существуют праворадикальные движения, которые государство не контролирует". Также в вопросе реинтеграции украинских и российских военных существует проблема с ветеранами.
Как Ноздрачев объяснил такое заявление?
Впоследствии полковник ВСУ в своем фейсбуке отметил, что высказал свои личные взгляды относительно реинтеграции временно оккупированных территорий. Он убеждает, что хотел донести до украинцев такие основные посылы:
- ВСУ, Нацгвардия и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи;
- информационная среда является районом операции России против Украины и только консолидация усилий гражданского общества и военных позволит эффективно противостоять этой агрессий. Национальная стойкость в первую очередь зависит от сплоченности общества.
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К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и приобрели незаслуженного внимания,
– написал Ноздрачев.
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Как на скандальное заявление отреагировали в ВСУ?
В Генштабе Вооруженных сил уже начали служебное расследование из-за этого заявления полковника Ноздрачева.
Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, которые были высказаны полковником Алексеем Ноздрачевым, не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил,
– отметили военные.
По их словам, полковник не имел полномочий делать заявления, которые выходят за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения.