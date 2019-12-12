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      Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военных из Украины и РФ: реакция Генштаба

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      Полковник Ноздрачев сделал скандальное заявление о реинтеграцию военных ВСУ и РФ / Скриншот

      Полковник Вооруженных сил Алексей Ноздрачев отметился скандальным заявлением об украинских и российских военных. По его словам, бойцы ВСУ якобы готовы к реинтеграции с военными РФ и пророссийскими боевиками. В Генштабе уже назначили служебное расследование из-за этих высказываний.

      Что заявил Ноздрачев?

      Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил о готовности интеграции и сотрудничества украинской армии с боевиками. Для этого при СНБО якобы уже создали группу по национально-патриотическому воспитанию.

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      Военные и военные россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро, если будет принято и имплементировано политическое решение. Потому что кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и украинцам, даже если они были врагами, лучше,
      – сказал полковник.

      Далее военный добавил, что "существуют праворадикальные движения, которые государство не контролирует". Также в вопросе реинтеграции украинских и российских военных существует проблема с ветеранами.

      Как Ноздрачев объяснил такое заявление?

      Впоследствии полковник ВСУ в своем фейсбуке отметил, что высказал свои личные взгляды относительно реинтеграции временно оккупированных территорий. Он убеждает, что хотел донести до украинцев такие основные посылы:

      • ВСУ, Нацгвардия и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи;
      • информационная среда является районом операции России против Украины и только консолидация усилий гражданского общества и военных позволит эффективно противостоять этой агрессий. Национальная стойкость в первую очередь зависит от сплоченности общества.

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      К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были "перекручены" и приобрели незаслуженного внимания,
      – написал Ноздрачев.

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      Как на скандальное заявление отреагировали в ВСУ?

      В Генштабе Вооруженных сил уже начали служебное расследование из-за этого заявления полковника Ноздрачева.

      Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, которые были высказаны полковником Алексеем Ноздрачевым, не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил,
      – отметили военные.

      По их словам, полковник не имел полномочий делать заявления, которые выходят за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики Скандал Вооруженные силы Украины
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